Objavljene nove cene goriva u Srbiji! Evo koliko ćemo plaćati u narednih sedam dana

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 193 dinara, dok je cena benzina 179 dinara.

Ako uporedimo sa iznosima od prošle nedelje, i benzin i dizel poskupeli su za dinar. Goldman Saks predviđa pad cene nafte Brent ispod 55 dolara po barelu u 2026. godini, zbog očekivanog viška od 1,8 miliona barela dnevno. Prema njihovim prognozama, suficit bi mogao da se javi već do kraja godine, što je u skladu sa procenama Međunarodne agencije za energiju (IEA), prenosi Rojters. IEA očekuje da će globalna ponuda porasti za 2,1 milion barela dnevno, dok će