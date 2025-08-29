Pad nezaposlenosti i rast zaposlenosti u Srbiji: Siniša Mali objavio važne podatke za našu zemlju

Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, nezaposlenost u Srbiji u drugom kvartalu ove godine iznosi 8,5% i time nastavlja da se smanjuje, s obzirom na to da je u prvom kvartalu ove godine bila na nivou od 9,1%.

Istovremeno, stopa zaposlenosti sada iznosi 51,5%, dok je na kraju prvog kvartala ona bila na nivou od 51,4%. - Uprkos višemesečnim blokadama i različitim pritiscima kojima je naša zemlja izložena, a što je dovelo i do smanjenja stranih direktnih investicija, nezaposlenost u Srbiji je na silaznoj putanji, dok stopa zaposlenosti raste, što je rezultat kojim zaista treba da budemo zadovoljni - napisao je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu. Kako