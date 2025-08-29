Sprečena nova likvidacija u Podgorici: Uhapšen Srbin, imao metak u cevi pištolja s izbrušenim fabričkim brojem i kriptovani telefon!

Državljanin Srbije Nemanja Stojanović (33) uhapšen je sinoć u Podgorici, a policija sumnja da je na teritoriji Crne Gore pripremao novu likvidaciju.

Kod njega su, kako je saopšteno, našli pištolj sa izbrušenim fabričkim brojem i metkom u cevi. Od Stojanovića je, kako je saopšteno iz Uprave policije, oduzet i kriptovani mobilni telefon. Crnogorska policija saopštila je da se sumnja da je planirao izvršenje teškog krivičnog dela. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je Stojanović u Crnu Goru ušao da izvrši likvidaciju. - Službenici Uprave policije su u Podgorici locirali, identifikovali i uhapsili osobu