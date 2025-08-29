Vremenska prognoza Srbije: Danas sunčano i veoma toplo uz olujni vetar, upozorenja na požare i lokalne nepogode

Vremenska prognoza Srbije: Danas sunčano i veoma toplo uz olujni vetar, upozorenja na požare i lokalne nepogode

Danas temperature do 39°C, jak vetar i visoka opasnost od požara, vikend donosi pljuskove, grmljavinu i pad temperature.

Danas će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama do 39 stepeni, naročito u zapadnoj, severozapadnoj i centralnoj Srbiji, dok je na zapadu i u Šumadiji na snazi crveni meteoalarm. Jutarnje temperature kretaće se od 8 do 25 stepeni, a u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Beta N1 Info Glas Zaječara Ozon press Telegraf

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na visoke temperature, opasnost od šumskih požara, ekstremne vremenske pojave, uključujući jak vetar i lokalne nepogode sa pljuskovima, grmljavinom i mogućim gradom, sa žutim i narandžastim meteoalarmima širom zemlje, dok je u Šumadiji i zapadnoj Srbiji na snazi crveni meteoalarm. Mondo Nova Alo

Večernji sati donose umereno naoblačenje sa mogućom kišom, a u noći ka suboti očekuje se naoblačenje sa pljuskovima na severu i zapadu Srbije. Za vikend se očekuje promenljivo oblačno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, dok će temperature pasti na oko 16 do 26 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje da je danas poslednji dan letnje vrućine, a septembar će biti prijatan i natprosečno topao, sa prolaznim naoblačenjem i padavinama početkom septembra. Serbian News Media Ozon RTS Nova

