Vremenska prognoza Srbije: Danas sunčano i veoma toplo, vikend donosi nestabilno vreme sa pljuskovima i nepogodama

Danas temperature do 39°C i jak vetar, vikend sa kišom, grmljavinom i mogućim nepogodama naročito na zapadu i jugozapadu.

Danas će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama do 39 stepeni, naročito u zapadnoj, severozapadnoj i centralnoj Srbiji, dok je na zapadu i u Šumadiji na snazi crveni meteoalarm. Jutarnje temperature kretaće se od 8 do 25 stepeni, a u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Beta N1 Info Glas Zaječara Ozon press

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na visoke temperature, opasnost od šumskih požara i ekstremne vremenske pojave, uključujući jak vetar i grmljavinske nepogode, sa žutim i narandžastim meteoalarmima širom zemlje, dok je u Šumadiji i zapadnoj Srbiji na snazi crveni meteoalarm. Mondo Nova Telegraf

Večernji sati donose umereno naoblačenje sa mogućom kišom, a u noći ka suboti očekuje se naoblačenje sa pljuskovima na severu i zapadu Srbije. U subotu će vreme biti promenljivo oblačno i nestabilno, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito intenzivnim posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu, gde su moguće i kratkotrajne nepogode sa gradom. U Novom Sadu se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom tokom vikenda, a temperature će se kretati od 21 do 27 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje da je danas poslednji dan letnje vrućine, a septembar će biti prijatan i natprosečno topao, sa prolaznim naoblačenjem i padavinama početkom septembra. RTS Nova Alo Radio 021