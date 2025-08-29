Vremenska prognoza Srbije: Danas veoma toplo, vikend sa obilnim pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama

Naslovi.ai pre 10 minuta

Danas temperature do 39°C i jak vetar, vikend donosi obilne padavine i upozorenja za veći deo Srbije.

Danas će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama do 39 stepeni, naročito u zapadnoj, severozapadnoj i centralnoj Srbiji, dok je na zapadu i u Šumadiji na snazi crveni meteoalarm. Jutarnje temperature kretaće se od 8 do 25 stepeni, a u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlju.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na visoke temperature, opasnost od šumskih požara, ekstremne vremenske pojave, uključujući jak vetar i lokalne nepogode sa pljuskovima, grmljavinom i mogućim gradom, sa žutim i narandžastim meteoalarmima širom zemlje, dok je u Šumadiji i zapadnoj Srbiji na snazi crveni meteoalarm.

Vikend donosi znatno naoblačenje sa obilnim pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama, naročito u Beogradu i na zapadu Srbije gde je izdato narandžasto upozorenje za lokalnu pojavu grmljavine sa gradom, kao i za Bačku, Srem, Šumadiju i jugozapadni deo zemlje sa količinom padavina većom od 20 l/m² u kratkom vremenskom periodu.