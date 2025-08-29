Dekan Filozofskog već tri dana fakultet drži zaključanim, u zgradu ne pušta ni profesore: „Izvinjavam se kolegama, odem do kuće i istuširam se“

Nova pre 16 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
Dekan Filozofskog već tri dana fakultet drži zaključanim, u zgradu ne pušta ni profesore: „Izvinjavam se kolegama, odem do…

Više od 160 nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu potpisalo je peticiju u znak osude zbog toga što su dekan, nekoliko profesora i zaposlenih upali u fakultetsku zgradu i iz nje isterali studente u blokadi, a potom pozvali policiju, dok studente i profesore ne puštaju unutra.

Dekan Milivoj Alanović kaže za Nova.rs da se izvinjava svojim kolegama što ih policajac nije pustio unutra, pravdajući se da u tom momentu ni on ni prodekan nisu bili tu. Dodaje da u toku dana izađe na tri sata iz zgrade fakulteta, ode do kuće da se istušira i obuče čistu garderobu. „Naše kolege koje žele da uđu unutra, ulaze nesmetano. Juče je došlo do incidenta, niko od nas nije bio tu, a policajac koji je bio na vratima je rekao kolegama ispred da oni ne mogu da
Novi Sad

