Ko sve čeka Zvezdu u Ligi Evrope: Skuplji timovi, šampioni i stari dužnik

Nova pre 12 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
Ko sve čeka Zvezdu u Ligi Evrope: Skuplji timovi, šampioni i stari dužnik

FK Crvena zvezda saznao je u petak svih osam rivala u prvoj fazi Lige Evrope i jasno je da neće biti lake utakmice.

Iz svakog šešira crveno-beli su dobili po dva rivala, po četiri utakmice igraće kod kuće i u gostima, a na prvi pogled može se reći da nije bilo mnogo sreće na žrebu. Zvezda je iz prvog šešira za rivale dobila Porto (gostovanje) i Lil (domaćinstvo), iz drugog, u kom je i sama bila, stigli su Braga (g) i Seltik (d), iz trećeg su izvučeni Šturm Grac (g) i FCSB, odnosno bivša Steaua (g), a iz četvrtog Selta (d) i Malme (g). Mogla je Zvezda i daleko bolje da prođe, ali
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vladan Milojević nikome ne duguje ništa, a najmanje zvezdinim navijačima: Bahati bunkeraš sa mnogo sreće koji je odbio da…

Vladan Milojević nikome ne duguje ništa, a najmanje zvezdinim navijačima: Bahati bunkeraš sa mnogo sreće koji je odbio da drhti pred Irtišom! Dinamo Zagreb dolazi u Srbiju: Modri posle dugo vremena u našoj zemlji!

Hot sport pre 1 sat
Jasna poruka terzića: Evo šta je prvi čovek Zvezde poručio posle žreba za Ligu Evrope! Dinamo Zagreb dolazi u Srbiju: Modri…

Jasna poruka terzića: Evo šta je prvi čovek Zvezde poručio posle žreba za Ligu Evrope! Dinamo Zagreb dolazi u Srbiju: Modri posle dugo vremena u našoj zemlji!

Hot sport pre 1 sat
Žreb za Ligu Evrope: Evo gde možete da pratite izvlačenje protivnika Crvene zvezde! Dinamo Zagreb dolazi u Srbiju: Modri posle…

Žreb za Ligu Evrope: Evo gde možete da pratite izvlačenje protivnika Crvene zvezde! Dinamo Zagreb dolazi u Srbiju: Modri posle dugo vremena u našoj zemlji!

Hot sport pre 1 sat
Jović ruši Jokića: Mladi srpski as može da obori rekord najboljeg igrača planete! Dinamo Zagreb dolazi u Srbiju: Modri posle…

Jović ruši Jokića: Mladi srpski as može da obori rekord najboljeg igrača planete! Dinamo Zagreb dolazi u Srbiju: Modri posle dugo vremena u našoj zemlji!

Hot sport pre 1 sat
Dinamo Zagreb dolazi u Srbiju: Modri posle dugo vremena u našoj zemlji! Bejbi Jokić dominira Evropom: Asistencija falila do…

Dinamo Zagreb dolazi u Srbiju: Modri posle dugo vremena u našoj zemlji! Bejbi Jokić dominira Evropom: Asistencija falila do tripl-dabla!

Hot sport pre 1 sat
Terzić: Biće dobrog fudbala sigurno, igramo protiv četiri šampiona

Terzić: Biće dobrog fudbala sigurno, igramo protiv četiri šampiona

Sportski žurnal pre 2 sata
Mrkela: Dobili smo dva prvaka Evrope

Mrkela: Dobili smo dva prvaka Evrope

Sportski žurnal pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaŽrebMalmeLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Železničar surovo počeo sezonu, pa produžio ugovor treneru: Cvetaju ruže u Pančevu! Vučević ne ume sam: Litvanija prejaka za…

Železničar surovo počeo sezonu, pa produžio ugovor treneru: Cvetaju ruže u Pančevu! Vučević ne ume sam: Litvanija prejaka za Crnu Goru!

Hot sport pre 17 minuta
Musulin: Izuzetno sam zadovoljna

Musulin: Izuzetno sam zadovoljna

Sportski žurnal pre 2 minuta
Portugalke za SK: Igrati protiv Srbije je neverovatna stvar

Portugalke za SK: Igrati protiv Srbije je neverovatna stvar

Sport klub pre 7 minuta
Porzingis sprečio senzaciju u baltičkom derbiju

Porzingis sprečio senzaciju u baltičkom derbiju

Sport klub pre 7 minuta
Simons u Totenhemu za 60 miliona evra

Simons u Totenhemu za 60 miliona evra

Sportski žurnal pre 12 minuta