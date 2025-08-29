Ko sve čeka Zvezdu u Ligi Evrope: Skuplji timovi, šampioni i stari dužnik

FK Crvena zvezda saznao je u petak svih osam rivala u prvoj fazi Lige Evrope i jasno je da neće biti lake utakmice.

Iz svakog šešira crveno-beli su dobili po dva rivala, po četiri utakmice igraće kod kuće i u gostima, a na prvi pogled može se reći da nije bilo mnogo sreće na žrebu. Zvezda je iz prvog šešira za rivale dobila Porto (gostovanje) i Lil (domaćinstvo), iz drugog, u kom je i sama bila, stigli su Braga (g) i Seltik (d), iz trećeg su izvučeni Šturm Grac (g) i FCSB, odnosno bivša Steaua (g), a iz četvrtog Selta (d) i Malme (g). Mogla je Zvezda i daleko bolje da prođe, ali