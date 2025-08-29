Terzić: Biće dobrog fudbala sigurno, igramo protiv četiri šampiona

Jako je važno da izbegnemo Lil u prvoj utakmici, da startujemo sa pobedom

Danas su žrebom u Monte Karlu određeni protivnici Crvene zvezde u Ligi Evrope, prve utiske je izneo generalni direktor Zvezdan Terzić. - Nema dobrog i lošeg žreba, uvek je moglo bolje i gore. Negde je sredina i svi protivnici su po meri. Ovo je još jedna šansa da Crvena zvezda napravi promociju našeg kluba u Evropi. Četiri utakmice kod kuće, četiri na strani. Imamo dva predstavnika iz Portugala, jednog iz Španije, jednog iz Francuske, biće dobrog fudbala sigurno.