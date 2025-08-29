Zvezda dva puta ide u Portugaliju, gostuje i u Austriji

Sportski žurnal pre 0 minuta
Zvezda dva puta ide u Portugaliju, gostuje i u Austriji

Liga Evrope počinje 24. septembra, finale je na programu 20. maja 2026. u Istanbulu

Crvena zvezda će u Ligi Evrope igrati sa: Seltikom (domaćin), Seltom (domaćin), Lilom (domaćin), FCSB-om (domaćin), Šturmom (gost), Malmeom (gost), Portom (gost) i Bragom (gost). Iz prvog šešira crveno-beli su za rivale dobili Porto (gost) i Lil (domaćin). Iz drugog su došli Seltik (domaćin) i Braga (gost). Iz trećeg su tu FCSB (domaćin) i Šturm (gost). Iz najslabijeg Selta (domaćin) i Malme (gost). Liga Evrope počinje 24. septembra, finale je na programu 20. maja
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Jasna poruka terzića: Evo šta je prvi čovek Zvezde poručio posle žreba za Ligu Evrope! Ništa od transfera: Crvena zvezda…

Jasna poruka terzića: Evo šta je prvi čovek Zvezde poručio posle žreba za Ligu Evrope! Ništa od transfera: Crvena zvezda odbila ponudu za Elšnika!

Hot sport pre 20 minuta
Vladan Milojević nikome ne duguje ništa, a najmanje zvezdinim navijačima: Bahati bunkeraš sa mnogo sreće koji je odbio da…

Vladan Milojević nikome ne duguje ništa, a najmanje zvezdinim navijačima: Bahati bunkeraš sa mnogo sreće koji je odbio da drhti pred Irtišom! Ništa od transfera: Crvena zvezda odbila ponudu za Elšnika!

Hot sport pre 20 minuta
Žreb za Ligu Evrope: Evo gde možete da pratite izvlačenje protivnika Crvene zvezde! Ništa od transfera: Crvena zvezda odbila…

Žreb za Ligu Evrope: Evo gde možete da pratite izvlačenje protivnika Crvene zvezde! Ništa od transfera: Crvena zvezda odbila ponudu za Elšnika!

Hot sport pre 20 minuta
Jović ruši Jokića: Mladi srpski as može da obori rekord najboljeg igrača planete! Ništa od transfera: Crvena zvezda odbila…

Jović ruši Jokića: Mladi srpski as može da obori rekord najboljeg igrača planete! Ništa od transfera: Crvena zvezda odbila ponudu za Elšnika!

Hot sport pre 20 minuta
Dinamo Zagreb dolazi u Srbiju: Modri posle dugo vremena u našoj zemlji! Ništa od transfera: Crvena zvezda odbila ponudu za…

Dinamo Zagreb dolazi u Srbiju: Modri posle dugo vremena u našoj zemlji! Ništa od transfera: Crvena zvezda odbila ponudu za Elšnika!

Hot sport pre 20 minuta
Ništa od transfera: Crvena zvezda odbila ponudu za Elšnika! (poluvreme) rovovska borba i dvocifrena prednost: Srbija vodi…

Ništa od transfera: Crvena zvezda odbila ponudu za Elšnika! (poluvreme) rovovska borba i dvocifrena prednost: Srbija vodi protiv Portugala!

Hot sport pre 40 minuta
Uefa na ovo nije računala: Dinamo izbegao Zvezdu, ali Hrvati ipak dolaze u Srbiju!

Uefa na ovo nije računala: Dinamo izbegao Zvezdu, ali Hrvati ipak dolaze u Srbiju!

Večernje novosti pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaAustrijaPortugalMalmeIstanbulLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Alkaraz pobedio Darderija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Alkaraz pobedio Darderija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Danas pre 2 sata
Srbija savladala Portugal u drugom kolu Evropskog prvenstva, povreda Bogdanovića

Srbija savladala Portugal u drugom kolu Evropskog prvenstva, povreda Bogdanovića

RTV pre 1 minut
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 11 minuta
Srbija se izborila sa Portugalijom, brine povreda Bogdanovića

Srbija se izborila sa Portugalijom, brine povreda Bogdanovića

RTS pre 6 minuta
Rutinska pobeda Srbije protiv Portugalije – Bogdanović se povredio, Petrušev isključen

Rutinska pobeda Srbije protiv Portugalije – Bogdanović se povredio, Petrušev isključen

Vesti online pre 1 minut