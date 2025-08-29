Zvezda dva puta ide u Portugaliju, gostuje i u Austriji

Liga Evrope počinje 24. septembra, finale je na programu 20. maja 2026. u Istanbulu

Crvena zvezda će u Ligi Evrope igrati sa: Seltikom (domaćin), Seltom (domaćin), Lilom (domaćin), FCSB-om (domaćin), Šturmom (gost), Malmeom (gost), Portom (gost) i Bragom (gost). Iz prvog šešira crveno-beli su za rivale dobili Porto (gost) i Lil (domaćin). Iz drugog su došli Seltik (domaćin) i Braga (gost). Iz trećeg su tu FCSB (domaćin) i Šturm (gost). Iz najslabijeg Selta (domaćin) i Malme (gost). Liga Evrope počinje 24. septembra, finale je na programu 20. maja