Zvezda dobila rivale u Ligi Evrope – gostovanja u Portugaliji, Seltik u Beogradu

Jedini predstavnik Srbije u evropskim takmičenjima – Crvena zvezda igraće u Ligi Evrope, a na žrebu je dobila i rivale: Porto, Lil, Seltik, FCSB, Selta, Braga, Šturm i Malme.

Fudbaleri Zvezde su iz prvog šešira dobili za rivale, Porto kod kojeg će gostovati i Lil sa kojim će igrati na svom terenu. Pored francuske ekipe Zvezda će u Beogradu ugostiti Seltik, FCSB i Seltu, dok će gostovati kod Porta, Brage, Šturma i Malmea. Crveno-beli su iz drugog šešira izvukli Seltik i Bragu, iz trećeg im dolaze Šturm i FCSB, a iz četvrtog Selta Vigo i Malme. Uefa će kompletan raspored mečeva objaviti u subotu. Do osmine finala vode duži i kraći put Kao