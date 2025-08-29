Zvezda dobila rivale u Ligi Evrope – gostovanja u Portugaliji, Seltik u Beogradu

RTS pre 1 sat
Zvezda dobila rivale u Ligi Evrope – gostovanja u Portugaliji, Seltik u Beogradu

Jedini predstavnik Srbije u evropskim takmičenjima – Crvena zvezda igraće u Ligi Evrope, a na žrebu je dobila i rivale: Porto, Lil, Seltik, FCSB, Selta, Braga, Šturm i Malme.

Fudbaleri Zvezde su iz prvog šešira dobili za rivale, Porto kod kojeg će gostovati i Lil sa kojim će igrati na svom terenu. Pored francuske ekipe Zvezda će u Beogradu ugostiti Seltik, FCSB i Seltu, dok će gostovati kod Porta, Brage, Šturma i Malmea. Crveno-beli su iz drugog šešira izvukli Seltik i Bragu, iz trećeg im dolaze Šturm i FCSB, a iz četvrtog Selta Vigo i Malme. Uefa će kompletan raspored mečeva objaviti u subotu. Do osmine finala vode duži i kraći put Kao
Terzić: Cilj Crvene zvezde je plasman u nokaut fazu Lige Evrope, nema više promena u timu

Terzić: Cilj Crvene zvezde je plasman u nokaut fazu Lige Evrope, nema više promena u timu

Zvezda saznala rivale u Ligi Evrope – Seltik stiže u Beograd, dva gostovanja u Portugaliji!

Terzić: Cilj nokaut faza, potrebno 11 ili 12 bodova

Terzić: Cilj nokaut faza, potrebno 11 ili 12 bodova

Terzić: Biće dobrog fudbala sigurno, igramo protiv četiri šampiona

Terzić: Biće dobrog fudbala sigurno, igramo protiv četiri šampiona

Ispratili smo najbolje srpske atletičare na Svetsko prvenstvo u atletici

Srbija tone na UEFA listi: Mađari i Rumuni su ispred nas, a samo Zvezda brani čast našeg fudbala! (foto)

Jasna poruka terzića: Evo šta je prvi čovek Zvezde poručio posle žreba za Ligu Evrope!

Žreb za Ligu Evrope: Evo gde možete da pratite izvlačenje protivnika Crvene zvezde!

Težak žreb za zvezdu: Portugalci i Francuzi bi mogli da budu velike prepreke za crveno-bele! (foto)

