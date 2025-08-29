Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

BEOGRAD - Prema poslednjim informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila se na GP Batrovci, na izlazu zadržavaju 120 minuta, dok kamioni na GP Batrovci, na izlazu, čekaju 300 minuta. Kamioni i na GP Sremska Rača, na izlazu, čekaju 300 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.