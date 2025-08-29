Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

RTV pre 7 minuta  |  Tanjug
Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

BEOGRAD - Prema poslednjim informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila se na GP Batrovci, na izlazu zadržavaju 120 minuta, dok kamioni na GP Batrovci, na izlazu, čekaju 300 minuta. Kamioni i na GP Sremska Rača, na izlazu, čekaju 300 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Automobili na Batrovcima čekaju dva sata

Putevi Srbije: Automobili na Batrovcima čekaju dva sata

N1 Info pre 17 minuta
Kamioni čekaju pet sati

Kamioni čekaju pet sati

Vesti online pre 2 minuta
Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

Euronews pre 2 minuta
Pojačan saobraćaj širom Srbije, gužve na granicama i radovi na putevima: Amss upozorava vozače na vrućine i savetuje oprez…

Pojačan saobraćaj širom Srbije, gužve na granicama i radovi na putevima: Amss upozorava vozače na vrućine i savetuje oprez

Kurir pre 22 minuta
Kamioni na Batrovcima i Sremskoj Rači čekaju pet sati

Kamioni na Batrovcima i Sremskoj Rači čekaju pet sati

Radio 021 pre 47 minuta
Putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

Putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

Ozon pre 1 sat
Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi SrbijeBatrovciAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Putevi Srbije: Automobili na Batrovcima čekaju dva sata

Putevi Srbije: Automobili na Batrovcima čekaju dva sata

N1 Info pre 17 minuta
Studenti: 16 minuta tišine, pa čekanje odluke o produžetku pritvora odgovornih za pad nadstrešnice

Studenti: 16 minuta tišine, pa čekanje odluke o produžetku pritvora odgovornih za pad nadstrešnice

Danas pre 12 minuta
Upozorenje za sve turiste u Hrvatskoj: Ako idete na ovu popularnu plažu, sunčate se na otrovu

Upozorenje za sve turiste u Hrvatskoj: Ako idete na ovu popularnu plažu, sunčate se na otrovu

Blic pre 22 minuta
Jovanović: Zamena vozačke dozvole elektronski, bez odlaska na šaltere

Jovanović: Zamena vozačke dozvole elektronski, bez odlaska na šaltere

RTV pre 17 minuta
Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata

RTV pre 7 minuta