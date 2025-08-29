UŽIVO: Srbija uspostavljava kontrolu i diže razliku

Košarkaška reprezentacija Srbije u drugom kolu Grupe A Evrobasketa u Rigi igra protiv selekcije Portugalije.

Meč koji počinje u 20:15 možete pratiti uživo na našem live blogu. Izabranici Svetislava Pešića odlično su startovali na kontinentalnom šampionatu. Zabeležili su ubedljivu pobedu protiv Estonije, većina igrača bilo je prilično razigrano i u dobrom raspoloženju dočekuje se