"Disciplinski sudija je doneo odluku oko Petruševa": Kss se hitno oglasio posle ponoći, ovo je kazna

Filip Petrušev neće biti suspendovan za meč sa Letonijom.

Dobre vesti stižu za Srbiju sa Eurobasketa. Stigla je odluka Disciplinske komisije FIBA i srpski košarkaš samo je uslovno kažnjen zbog nesportskog poteza i isključenja na meču sa Portugalom. Stigle su neke dobre vesti o tom slučaju. KSS se oglasio saopštenjem koje je poslao oko dva sata ujutru po lokalnom vremenu, odnosno jedan čas po srspskom vremenu. Evo i šta sve piše u saopštenju: "Po završetku utakmice Srbija – Portugal u drugom kolu grupne faze Evropskog