"Disciplinski sudija je doneo odluku oko Petruševa": Kss se hitno oglasio posle ponoći, ovo je kazna
Mondo pre 1 sat | Nemanja Stanojčić
Filip Petrušev neće biti suspendovan za meč sa Letonijom.
Dobre vesti stižu za Srbiju sa Eurobasketa. Stigla je odluka Disciplinske komisije FIBA i srpski košarkaš samo je uslovno kažnjen zbog nesportskog poteza i isključenja na meču sa Portugalom. Stigle su neke dobre vesti o tom slučaju. KSS se oglasio saopštenjem koje je poslao oko dva sata ujutru po lokalnom vremenu, odnosno jedan čas po srspskom vremenu. Evo i šta sve piše u saopštenju: "Po završetku utakmice Srbija – Portugal u drugom kolu grupne faze Evropskog