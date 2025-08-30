"Disciplinski sudija je doneo odluku oko Petruševa": Kss se hitno oglasio posle ponoći, ovo je kazna

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
"Disciplinski sudija je doneo odluku oko Petruševa": Kss se hitno oglasio posle ponoći, ovo je kazna

Filip Petrušev neće biti suspendovan za meč sa Letonijom.

Dobre vesti stižu za Srbiju sa Eurobasketa. Stigla je odluka Disciplinske komisije FIBA i srpski košarkaš samo je uslovno kažnjen zbog nesportskog poteza i isključenja na meču sa Portugalom. Stigle su neke dobre vesti o tom slučaju. KSS se oglasio saopštenjem koje je poslao oko dva sata ujutru po lokalnom vremenu, odnosno jedan čas po srspskom vremenu. Evo i šta sve piše u saopštenju: "Po završetku utakmice Srbija – Portugal u drugom kolu grupne faze Evropskog
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Poznata sudbina Filipa Petruševa: Disciplinski sudija doneo odluku da li košarkaš Srbije može da igra protiv Letonije

Poznata sudbina Filipa Petruševa: Disciplinski sudija doneo odluku da li košarkaš Srbije može da igra protiv Letonije

Kurir pre 36 minuta
FIBA kaznila Petruševa!

FIBA kaznila Petruševa!

B92 pre 1 sat
Fiba se hitno oglasila i donela odluku o kazni za Filipa Petruševa

Fiba se hitno oglasila i donela odluku o kazni za Filipa Petruševa

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEurobasketPortugalKSSFIBAFilip Petrušev

Sport, najnovije vesti »

VIDEO Đoković u 39. godini radi ove stvari: Izbezumljeni Britanac mogao samo da gleda u magiju

VIDEO Đoković u 39. godini radi ove stvari: Izbezumljeni Britanac mogao samo da gleda u magiju

Nova pre 41 minuta
Novak se uhvatio za leđa, bolna grimasa odala sve: Odmah sve prekinuo i izašao sa terena

Novak se uhvatio za leđa, bolna grimasa odala sve: Odmah sve prekinuo i izašao sa terena

Mondo pre 36 minuta
Nemac potencijalni Novakov protivnik u osmini finala Ju Es opena

Nemac potencijalni Novakov protivnik u osmini finala Ju Es opena

Sportski žurnal pre 21 minuta
Poznata sudbina Filipa Petruševa: Disciplinski sudija doneo odluku da li košarkaš Srbije može da igra protiv Letonije

Poznata sudbina Filipa Petruševa: Disciplinski sudija doneo odluku da li košarkaš Srbije može da igra protiv Letonije

Kurir pre 36 minuta
Đoković napustio teren: Tražio intervenciju tima lekara da bi mogao da igra VIDEO

Đoković napustio teren: Tražio intervenciju tima lekara da bi mogao da igra VIDEO

Nova pre 51 minuta