Fiba se hitno oglasila i donela odluku o kazni za Filipa Petruševa

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs
Fiba se hitno oglasila i donela odluku o kazni za Filipa Petruševa

Po završetku utakmice Srbija – Portugal u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva, 29. avgusta, disciplinski sudija FIBA doneo je odluku o kazni za reprezentativca Srbije Filipa Petruševa.

Odluka je doneta na osnovu članova 110.2 FECR, 1-173 IR i 1-176b IR. Uslovna suspenzija od jedne utakmice u naredne tri godine. Ukoliko se ovakav ili sličan prekršaj ponovi, automatski se aktivira suspenzija od jedne utakmice. Novčana kazna iznosi 5.000 evra, za koju je Košarkaški savez Srbije odgovoran prema članu 1-170 FIBA pravilnika. Prema FIBA pravilniku, ponavljanjem istog akta kazna se automatski udvostručava. Tokom prve četvrtine, na pet minuta i 48 sekundi
