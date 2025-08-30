Košarkaši Srbije danas protiv Letonije, Petrušev kažnjen uslovno

Radio 021 pre 21 minuta  |  021.rs
Košarkaši Srbije danas protiv Letonije, Petrušev kažnjen uslovno

Košarkaši Srbije igraju danas u trećem kolu Evrobasketa protiv Letonije. Meč počinje u 17 časova.

Srbija je na startu turnira zabeležila pobede protiv Estonije i Portugala. Sada će izabranici Svetislava Pešića imati najteži zadatak od početka prvenstva. Selektor Svetislav Pešić nije bio zadovoljan posle meča sa Portugalom. "Svi su videli utakmicu, ako nemamo dovoljno fokusa, ne možemo da igramo našu igru. Nadam se da je ovo poslednji put da smo odigrali ovako. Ovo nije reprezentacija Srbije, bili smo sve suprotno od naše prve utakmice sa Estonijom", rekao je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Pešić otkazao trening

Pešić otkazao trening

Danas pre 16 minuta
Šok iz rige: Svetislav Pešić sve iznenadio potezom pred meč sa Letonijom! Radnik u humskoj: Partizan dočekuje Surduličane…

Šok iz rige: Svetislav Pešić sve iznenadio potezom pred meč sa Letonijom! Radnik u humskoj: Partizan dočekuje Surduličane, pobeda je imperativ!

Hot sport pre 36 minuta
Teodosić ostao bez rekorda: Bogdanović protiv Portugala ispratio bivšeg saigrača u istoriju! Radnik u humskoj: Partizan…

Teodosić ostao bez rekorda: Bogdanović protiv Portugala ispratio bivšeg saigrača u istoriju! Radnik u humskoj: Partizan dočekuje Surduličane, pobeda je imperativ!

Hot sport pre 36 minuta
Đoković slomio Norija: Nova pobeda i novi plasman u osminu finala US opena! Radnik u humskoj: Partizan dočekuje Surduličane…

Đoković slomio Norija: Nova pobeda i novi plasman u osminu finala US opena! Radnik u humskoj: Partizan dočekuje Surduličane, pobeda je imperativ!

Hot sport pre 36 minuta
Petrušev je kažnjen: Fiba izrekla sankciju srpskom košarkašu zbog nesportskog poteza! Radnik u humskoj: Partizan dočekuje…

Petrušev je kažnjen: Fiba izrekla sankciju srpskom košarkašu zbog nesportskog poteza! Radnik u humskoj: Partizan dočekuje Surduličane, pobeda je imperativ!

Hot sport pre 36 minuta
Pešić: Ovako ne igra tim Srbije

Pešić: Ovako ne igra tim Srbije

Vesti online pre 11 minuta
Zagrejte dlanove, podrška je sada najpotrebnija: Srbija nema vremena za odmor, sledi Letonija!

Zagrejte dlanove, podrška je sada najpotrebnija: Srbija nema vremena za odmor, sledi Letonija!

Kurir pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSvetislav PešićEstonijaPortugal

Sport, najnovije vesti »

Đoković pobedio Norija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Đoković pobedio Norija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

RTV pre 36 minuta
Pešić otkazao trening

Pešić otkazao trening

Danas pre 16 minuta
Košarkaši Srbije danas protiv Letonije, Petrušev kažnjen uslovno

Košarkaši Srbije danas protiv Letonije, Petrušev kažnjen uslovno

Radio 021 pre 21 minuta
Đoković: Za sve protivnike koji gledaju – bolji sam nego ikada pre

Đoković: Za sve protivnike koji gledaju – bolji sam nego ikada pre

RTS pre 36 minuta
Milan "namestio" odbranu u Apuliji, ali Tare ide "glavom kroz zid" za najveće pojačanje!

Milan "namestio" odbranu u Apuliji, ali Tare ide "glavom kroz zid" za najveće pojačanje!

Sportske.net pre 1 minut