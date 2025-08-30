Košarkaši Srbije danas protiv Letonije, Petrušev kažnjen uslovno

Košarkaši Srbije igraju danas u trećem kolu Evrobasketa protiv Letonije. Meč počinje u 17 časova.

Srbija je na startu turnira zabeležila pobede protiv Estonije i Portugala. Sada će izabranici Svetislava Pešića imati najteži zadatak od početka prvenstva. Selektor Svetislav Pešić nije bio zadovoljan posle meča sa Portugalom. "Svi su videli utakmicu, ako nemamo dovoljno fokusa, ne možemo da igramo našu igru. Nadam se da je ovo poslednji put da smo odigrali ovako. Ovo nije reprezentacija Srbije, bili smo sve suprotno od naše prve utakmice sa Estonijom", rekao je