BBC u fan zoni Evrobasketa: Stopiranje, podrška iz dijaspore i burger na vatri

BBC/Dejana Vukadinović Navijači Češle uoči utakmice te selekcije sa Turskom

Šta u centru letonske Rige spaja ljubitelje vrućih krompirića iz Turske, autostopere iz Francuske, češke fanove piva i srpske navijače?

Odgovor je, naravno, košarka.

Stihovi čuvene pesme britanskog benda Kvin We will rock you (Razbićemo vas) odzvanjaju mi u glavi od dolaska na Evrobasket.

Ima tu malo i simbolike jer sa kim god da sam razgovarala od navijača koji su pristigli sa raznih strana, svi veruju i nadaju se da će njihovi timovi pobediti protivnike na parketu.

Reči ovog hita, starog gotovo pola veka, ne napuštaju me ni dok tabanam Fan zonom kod Šaomi arene u Rigi, okružena štandovima punih đakonija i hrane.

Mimoilazim se sa grlatim navijačima Estonaca, razdraganim obožavateljima turske reprezentacije, ležernim fanovima iz Češke i smirenim domaćinima - Letoncima, ali nevoljnim da razgovaraju sa medijima.

„Naravno da Turska pobeđuje, Srbija je dobra, ali mi smo bolji", kaže mi samouvereno 20-godišnja Melda Mufto dok sa mlađim bratom i majkom igra uz muziku koja odzvanja prostorom.

Košarkaši Turske su uspšeno savladali Letoniju i Češku, a tek ih čeka meč sa Srbijom.

Turski navijači su pored Estonaca, čini mi se, najglasniji.

U dresovima i šalovima, šepure se između drvenih klupa.

Deca trčkaraju, starije žene pevuše i mašu zastavicama, a muškarci aplaudiraju i skandiraju.

Kao da su na nekom porodičnom veselju.

Melda živi u Švedskoj, u glavnom gradu Stokholmu, oko 522 kilometara udaljenom od Rige.

Razdvaja ih Baltičko more.

„Iako živimo dugo u Švedskoj ovde predstavljamo tursku zajednicu i bodrimo naše", priča ushićeno.

Na ruci joj je ispisano Džedi Osman, ime omiljenog reprezentativca Turske.

„Mi sigurno idemo dalje - nema greške", dobacuje i vraća se bratu.

BBC/Dejana Vukadinović Majice su u proseku 25 evra koliko i prosečna porcija hrane u Fan zoni ili čak pet hladnih lager piva

Nedaleko od njih je još jedna vesela ekipa turskih navijača, uronjenih u vruće krompiriće i hladno pivo.

Ne čudi da u prodavnici sa opremom za Evrobasket najpre planu turski šalovi i duksevi.

Više od 50 ih je kupljeno u roku od dva sata, kaže mi prodavac.

„Mada ni Estonci ne zaostaju, kupuju sve što stignu".

Šalovi i kačketi su oko 20 evra, a dresovi su tri puta skuplji, skoro kao karta za utakmicu i to u delu gde se sedi.

Deca najviše žele male košarkaške lopte koje su oko 15 evra, dok je ona prava tri puta skuplja.

BBC/Dejana Vukadinović Češka je igrala dve utakmice i obe izgubila

Veselo je i za stolom petočlane ekipe iz Češke, iako nisu toliko zadovoljni igrom njihovih reprezentativaca.

„Mnogo su nam smanjena očekivanja posle meča sa Portugalom, ali tu smo da bodrimo.

„Iz (naše) grupe najviše šansi ima Srbija ali videćemo, nikad se ne zna", kaže optimistično Filip Ajstof.

Ali taj optimizam nestaje kada se osvrne na čitavu organizaciju takmičenja.

„Sve je tako čudno. Kupili smo pivo, ali sa čašom nismo mogli da uđemo unutra u samu arenu - ne razumem", kaže začuđeno.

„Ali to neće da nam pokvari dolazak - ovde smo da gledamo dobre utakmice i da se zezamo, zar ne? " pita ostatak družine.

Uzvraćaju mu podignutim plastičnim čašama.

BBC/Dejana Vukadinović

U blizini kuvar Imants priprema burgere na otvorenom.

Raspaljuje vatru i obrće meso poput žonglera.

„Jesi li spremna?" pita me samouvereno.

Igra se sa jajima kao da je u cirkusu.

Vatra se rasplamsava, sklanjam se od dima, a on nastavlja nonšalantno da postavlja male zemičke i sklanja već pečene komade mesa.

Za trenutak opojni miris pečene hrane ispunjava prostor.

Nekoliko mladića čeka u redu i začuđeno gleda okrugli crni improvizovani šporet.

Tik uz njih je štand sa malo laganijom hranom i osveženjima, dok je sa druge strane prostor namenjen igri.

Devojka pokušava skokom da dohvati razglednice, ali joj ne uspeva.

U pomoć joj priskače mladić.

Nisu uhvatili.

BBC/Dejana Vukadinović

Prizor nasmejano posmatra Estonac Andres Josef.

Ponosan je na sunarodnike i atmosferu koju prave, kako kaže, gde god da odu.

Oko 6.000 Estonaca je stiglo u Rigu da bi bodrili košarkaše nacionalnog tima.

Estonci su ubedljivo izgubili od Srbije u prvoj utakmici 28. avgusta, iako su njihovi navijači brojčano bili moćniji.

„Mislim da je bio težak protivnik, ali ne možemo ni da negiramo da je Srbija jaka i da su među najboljim košarkašima.

„Ipak, nadamo se, bez obzira koliko su nam male šanse", dodaje.

Za razliku od čeških navijača on je oduševljen organizacijom i dobrom, njemu poznatom, hranom.

„Osećam se kao kod kuće, iako će mnogi reći da ima rivalstva Estonije i Letonije, ali mi smo komšije.

„Svađamo se, ali kao što to čine brat i sestra", dodaje.

BBC/Dejana Vukadinović Andres Jusep

U fan zoni su i dva velika video bima na kojima se puštaju prethodno odigrani mečevi, a glas komentatora se meša sa glasnom muzikom koja dopire sa ogromnih zvučnika.

Ta kakofonija ne remeti okupljene - kao da ste na nekoj žurci na otvorenom.

Kada zađete malo iza bine nailazi se na nekoliko koševa u nizu.

BBC/Dejana Vukadinović Karlo (levo) sa prijateljima šutira na koš

Trojica raspoloženih momaka naizmečno „zakucava".

Jedan od njih je Karlo Votson sa Novog Zelаnda.

Poslednjih godina živi u Londonu, a na Evrobasketu utakmice prati u dresu Letonije.

„Naravno da sam za njih", dobacuje nasmejano.

„Ali najviše šansi za zlatnu medalju ima tim Srbije - imate Jokića, a on je G.O.A.T (greatest of all time - najbolji svih vremena)", dodaje.

Dopadaju mu i se i kapiten Bogdanović i momak u dresu 30.

„Avramović", nadovezujem se.

„Da, sjajan je, lud je skroz, gledali smo ih na Olimpijskim igrama u Parizu 2024 - bili su neverovatni", priseća se.

„Hoćeš ti da bacaš?", ubacuje se u razgovor njegov prijatelj, ne želeći da se predstavi.

Promašila sam.

BBC/Dejana Vukadinović Karlo živi u Londonu i na Evrobasketu gleda utakmice u letonskom dresu

Napuštajući veseli trio koji planira da gleda sve utakmice svakog dana srećem Radoja iz Vojvodine na severu Srbije.

U Rigi je sa 17-godišnjim sinom u dresu nekadašnjeg reprezentativca SR Jugoslavije Predraga Stojakovića koji je igrao i u NBA ligi.

Stojaković i Dejan Bodiroga će mu uvek biti omiljeni, ali tom spisku dodaje i trenutnog kapitena reprezentacije Bogdanovića i Avramovića.

BBC/Dejana Vukadinović Sin Radoja iz Srbije na ovom Evrobasketu prati utakmice u dresu Predraga Peje Stojakovića, bivšeg reprezentativca SR Jugoslavije

„Očekivali smo laganu pobedu Estonije, slično će biti i sa Portugalom.

„Samo neka nastave da igraju kao do sada", kaže Radoje za BBC na srpskom.

BBC/Dejana Vukadinović Radoje je došao sa sinom iz Novog Sada da bi bodrio reprezentaciju Srbije u grupnoj fazi

Dok se lagano vraćam ka izlazu, a sunce za razliku od prethodnih svežih dana uveliko peče, uočavam dva momka koji se takmiče ko će više da udari loptu u jednom minutu.

Oni su u Rigu stigli autostopom iz Francuske.

„Neki ljudi su nas gledali baš začuđeno, ali mi smo hteli da dođemo da gledamo bar dve utakmice i uspeli smo", kaže 22-godišnji Mark.

Za pet dana prešli su više od 2.000 kilometara.

„Bilo je ludilo i opet bismo", dodaje.

BBC/Dejana Vukadinović Mark (levo) i Džuls (desno) stopirali su do Rige i prešli 2.200 kilometara

Prijatelji su im rekli da su ludi, ali njih dvojica su se ipak odlučila na ovaj, kako kažu podvig.

Iako Francuska grupne utakmice igra u Poljskoj, oni su došli da gledaju mečeve Srbije i Češke.

„Svi kažu da je Srbija favorit, ali mislim da ćemo mi iznenaditi na terenu.

„Razbićemo sve", poprilično samouvereno kaže Mark.

Pozdravljamo se, a ja nastavljam da pevušim - We will, we will rock you. Alright!

(Razbićemo, razbićemo vas. Važi!)

