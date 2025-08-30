Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.
Evropsko prvenstvo u košarci traja do 14. septembra. Grupna faza se igra u četiri zemlje, od nokaut faze do završnice utakmice će biti u Letoniji.
Evropsko prvenstvo u košarci igra se u četiri zemlje, a ekipe su podeljene po grupama.
Takmičenje je počelo 27. avgusta i trajaće do 14. septembra.
Mečevi A grupe, u kojoj je Srbija, igraju se u Rigi, domaćin takmičenja u B grupi je finski Tampere, C grupe je kiparski Limasol, a dueli D grupe igraju se u poljskim Katovicama.
Od eliminacione faze do finala, sve utakmice biće odigrane u Letoniji.
Titulu prvaka brani Španija koja je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76.
- Grupa A: Srbija, Letonija, Češka, Turska, Estonija, Portugal
- Grupa B: Litvanija, Crna Gora, Finska, Velika Britanija, Švedska, Nemačka
- Grupa C: Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar
- Grupa D: Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija, Island
Iz svake grupe proći će po četiri najbolje selekcije.
U drugoj fazi se ukrštaju grupe A i B, te C i D - prvoplasirani protiv četvrtoplasiranog, te drugoplasirani protiv trećeplasiranog.
Donosimo vam raspored svih mečeva grupne faze (i predviđeni raspored nokaut faze i završnice) - termini su po srednjeevropskom vremenu.
GRUPA A
Domaćin reprezentacija u Grupi A je Riga, glavni grad Letonije.
- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -
- Češka - Portugal 50:62
- Letonija - Turska 73:93
- Srbija - Estonija 98:64
- Drugo kolo; petak, 29. avgust -
- Turska - Češka 92:78
- Estonija - Letonija 70:72
- Srbija - Portugal 80:69
- Treće kolo; subota, 30. avgust -
- Češka - Estonija 75:89
- Letonija - Srbija 80:84
- Turska - Portugal (20:15)
- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -
- Estonija - Turska (13:45)
- Portugal - Letonija (17:00)
- Srbija - Češka (20:15)
- Peto kolo; sreda, 3. septembar -
- Estonija - Portugal (13:45)
- Češka - Letonija (17:00)
- Turska - Srbija (20:15)
TABELA GRUPE A: Srbija 3-0, Turska 2-0, Portugal 1-1, Letonija 1-2, Estonija 1-2, Češka 0-3.
GRUPA B
Utakmice Grupe B igraju se u Tampereu, u Finskoj.
- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -
- Velika Britanija - Litvanija 70:94
- Crna Gora - Nemačka 76:106
- Švedska - Finska 90:93
- Drugo kolo; petak, 29. avgust -
- Nemačka - Švedska 105:83
- Litvanija - Crna Gora 94:67
- Finska - Velika Britanija 109:79
- Treće kolo; subota, 30. avgust -
- Litvanija - Nemačka 88:107
- Velika Britanija - Švedska 59:78
- Crna Gora - Finska (19:30)
- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -
- Švedska - Crna Gora (12:30)
- Nemačka - Velika Britanija (15:30)
- Finska - Litvanija (19:30)
- Peto kolo; sreda, 3. septembar -
- Crna Gora - Velika Britanija (12:30)
- Litvanija - Švedska (15:30)
- Finska - Nemačka (19:30)
TABELA GRUPE B: Nemačka 3-0, Litvanija 2-1, Finska 2-0, Švedska 1-2, Crna Gora 0-2, Velika Britanija 0-3.
GRUPA C
Utakmica Grupe C igraju se u Limasolu, na Kipru.
- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -
- Gruzija - Španija 83:69
- BiH - Kipar 91:64
- Grčka - Italija 75:66
- Drugo kolo; subota, 30. avgust -
- Italija - Gruzija 78:62
- Kipar - Grčka 69:96
- Španija - BiH (20:30)
- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -
- Gruzija - Grčka (14:00)
- Španija - Kipar (17:15)
- BiH - Italija (20:30)
- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -
- Grčka - BiH (14:00)
- Kipar - Gruzija (17:15)
- Italija - Španija (20:30)
- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -
- BiH - Gruzija (14:00)
- Italija - Kipar (17:15)
- Španija - Grčka (20:30)
TABELA GRUPE C: Grčka 2-0, BiH 1-0, Gruzija 1-1, Italija 1-1, Španija 0-1, Kipar 0-2.
GRUPA D
Domaćin reprezentacijama u Grupu D su poljske Katovice.
- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -
- Izrael - Island 83:71
- Belgija - Francuska 64:92
- Slovenija - Poljska 95:105
- Drugo kolo; subota, 30. avgust -
- Island - Belgija 64:71
- Francuska - Slovenija 103:95
- Poljska - Izrael (20:30)
- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -
- Slovenija - Belgija (14:00)
- Izrael - Francuska (17:00)
- Poljska - Island (20:30)
- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -
- Belgija - Izrael (14:00)
- Island - Slovenija (17:00)
- Francuska - Poljska (20:30)
- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -
- Francuska - Island (14:00)
- Izrael - Slovenija (17:00)
- Poljska - Belgija (20:30)
TABELA GRUPE D: Francuska 2-0, Izrael 1-0, Poljska 1-0, Belgija 1-1, Slovenija 0-2, Island 0-2.
NOKAUT FAZA
Od eliminacione faze do završnice, sve utakmice će biti odigrane u Rigi, u Letoniji.
Nokaut faza počinje u subotu, 6. septembra, kada se igraju prve četiri utakmice osmine finala, a satnica će naknadno biti određena.
Dan kasnije, biće odigrana preostala četiri meča osmine finala.
Termini četvrtfinalnih utakmica su 9. i 10. septembra, a polufinalni dueli zakazani su za 12. septembar.
Utakmica za treće mesto igra se 14. septembra od 16 sati, a finale je u 20 sati.
