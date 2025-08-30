Evo ko je ubijeni radovan Krivokapić: Prvi snimak haosa nakon likvidacije u Kotoru: Škaljarac procesuiran zbog ovih dela (video)

Radovan Krivokapić zvani Mesar koji je ubijen večeras ispred porodične kuće u Kotoru, navodni je pripadnik škaljarskog klana.

Prema nezvaničnim pisanjima crnogorskih medija, Krivokapić je u bezbednosnim službama označen kao član škaljarskog klana. On je navodno saslušavan 2016. u istrazi podmetanja požara u kotorskoj diskoteci “Maximus”. Iz policije je tada saopšteno da su pretresli više stanova u Kotoru i da rade na privođenju napadača. Pet maskiranih osoba rano ujutru napali su stražara, onesposobili ga, a zatim ušli u klub i zapalili dio u kome se održavaju muzički koncerti. Podsetimo,