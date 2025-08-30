Evo ko je ubijeni radovan Krivokapić: Prvi snimak haosa nakon likvidacije u Kotoru: Škaljarac procesuiran zbog ovih dela (video)

Blic pre 3 sata
Evo ko je ubijeni radovan Krivokapić: Prvi snimak haosa nakon likvidacije u Kotoru: Škaljarac procesuiran zbog ovih dela…

Radovan Krivokapić zvani Mesar koji je ubijen večeras ispred porodične kuće u Kotoru, navodni je pripadnik škaljarskog klana.

Prema nezvaničnim pisanjima crnogorskih medija, Krivokapić je u bezbednosnim službama označen kao član škaljarskog klana. On je navodno saslušavan 2016. u istrazi podmetanja požara u kotorskoj diskoteci “Maximus”. Iz policije je tada saopšteno da su pretresli više stanova u Kotoru i da rade na privođenju napadača. Pet maskiranih osoba rano ujutru napali su stražara, onesposobili ga, a zatim ušli u klub i zapalili dio u kome se održavaju muzički koncerti. Podsetimo,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ubijen Radovan Krivokapić: U pripadnika škaljaraca pucano ispred porodične kuće u Kotoru

Ubijen Radovan Krivokapić: U pripadnika škaljaraca pucano ispred porodične kuće u Kotoru

Blic pre 3 sata
U Kotoru ubijen pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić Mesar

U Kotoru ubijen pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić Mesar

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kotorpožar

Hronika, najnovije vesti »

Policija kod muškarca (27) iz Pančeva pronašla 145 grama marihuane: Podneli krivičnu prijavu

Policija kod muškarca (27) iz Pančeva pronašla 145 grama marihuane: Podneli krivičnu prijavu

Blic pre 1 sat
Saobraćajka na Novom Beogradu: Automobil se prevrnuo na bok, policija na licu mesta (video)

Saobraćajka na Novom Beogradu: Automobil se prevrnuo na bok, policija na licu mesta (video)

Kurir pre 2 sata
Krivična prijava Pančevcu zbog držanja hašiša

Krivična prijava Pančevcu zbog držanja hašiša

Politika pre 2 sata
Požar na Vršačkom bregu pod kontrolom

Požar na Vršačkom bregu pod kontrolom

Politika pre 2 sata
Evo ko je ubijeni radovan Krivokapić: Prvi snimak haosa nakon likvidacije u Kotoru: Škaljarac procesuiran zbog ovih dela…

Evo ko je ubijeni radovan Krivokapić: Prvi snimak haosa nakon likvidacije u Kotoru: Škaljarac procesuiran zbog ovih dela (video)

Blic pre 3 sata