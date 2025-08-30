Policija kod muškarca (27) iz Pančeva pronašla 145 grama marihuane: Podneli krivičnu prijavu

Policija u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv muškarca iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

U saopštenju Policijske uprave Pančevo navodi se da je reč o muškarcu starosti 27 godina. Kriminalistička policija je pregledom osumnjičenog pronašla oko 145 grama marihuane i oko 30 grama hašiša.