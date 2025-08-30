"Volela bih da je usvojim": Maja krenula u šetnju sa psom, pa našla bebu iza kontejnera: Njene reči teraju suze na oči (foto)…

Sudbina se rano jutros poigrala sa Majom Mladenović (51) iz Beograda. Ona je, kao i svakoga dana, iz kuće u Zemunu izašla u šetnju sa svojim ljubimcem, a onda je, sasvim slučajno, pronašla tek rođenu bebu, ostavljenu u kesi nedaleko od kontejnera, bez vazduha i zamotanu u peškir. Brzom reakcijom spasila joj je život, a sada je spremna i da je usvoji!

- Neverovatno, ali, sva sreća, sve se dobro završilo. Ja sam jutros negde oko 8 sati krenula sa svojom kucom, da ga prošetam, naša uobičajena trasa. Na raskrsnici Pregrevice i Dunavske obično ima jedno mesto gde ja hranim mace. Bila sam na trotoaru, prešla sam ulicu i pored kante sam počela da ih hranim. Dok sam ih hranila, čula sam neki zvuk potpuno nedefinisan, kao pijukanje - započela je Maja za "Blic" priču koju će zasigurno pamtiti celog života. Zvuk je