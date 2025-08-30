Žabe iz drevnog perua: Arheolozi otkrili figuricu koju je napravila drevna civilizacija

Žabe iz drevnog perua: Arheolozi otkrili figuricu koju je napravila drevna civilizacija

Mala skulptura dve žabe i drugih simbola vezanih za vodu, koji su pronađeni u blizini grada Karal u Peruu, pomogla je arheolozima da potvrde saznanje da je drevna civilizacija koja je tu živela nestala zbog razornih klimatskih promena.

Arheolozi su pronašli ovu figuricu staru 3.800 godina, kao i druge skulpture vodozemaca, na lokalitetu Vičama, oko 160 kilometara severno od prestonice Lime, preneo je Rojters. Ovo naselje je svoj procvat doživelo između 1800. i 1500. godine pre nove ere, a predstavljalo je urbani centar čija populacija se razvila posle propasti drevnog grada Karal. Arheološkinja Tatijana Abad istakla je da skulpture žaba simbolizuju plodnost i poštovanje vode i kiše posle dugih
