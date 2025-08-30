Alkaraz pobedio Darderija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Drugi teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u Njujorku pobedio italijanskog igrača Lučijana Darderija sa 6:2, 6:4, 6:0.

Španac je do trijumfa nad 34. teniserom sveta stigao za sat i 44 minuta. Alkaraz je prvi brejk u meču napravio u drugom gemu, da bi osvajanje prvog seta potvrdio još jednim brejkom – u osmom gemu. Španski igrač je u četvrtom gemu drugog seta oduzeo servis rivalu, ali je Darderi uzvratio u sedmom gemu, a zatim i stigao do izjednačenja – 4:4. Naredna dva gema pripala su Alkarasu, koji je u 10. gemu iskoristio prvu set loptu na servis protivnika. U trećem setu