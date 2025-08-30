Alkaraz pobedio Darderija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Danas pre 5 sati  |  Beta
Alkaraz pobedio Darderija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Drugi teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u Njujorku pobedio italijanskog igrača Lučijana Darderija sa 6:2, 6:4, 6:0.

Španac je do trijumfa nad 34. teniserom sveta stigao za sat i 44 minuta. Alkaraz je prvi brejk u meču napravio u drugom gemu, da bi osvajanje prvog seta potvrdio još jednim brejkom – u osmom gemu. Španski igrač je u četvrtom gemu drugog seta oduzeo servis rivalu, ali je Darderi uzvratio u sedmom gemu, a zatim i stigao do izjednačenja – 4:4. Naredna dva gema pripala su Alkarasu, koji je u 10. gemu iskoristio prvu set loptu na servis protivnika. U trećem setu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Đoković - Nori: Novak protiv stare mušterije traži put do osmine finala Ju-Es opena

Đoković - Nori: Novak protiv stare mušterije traži put do osmine finala Ju-Es opena

Kurir pre 25 minuta
Jan-Lenard Štruf potencijalni protivnik Novaku Đokoviću u osmini finala US Opena

Jan-Lenard Štruf potencijalni protivnik Novaku Đokoviću u osmini finala US Opena

Politika pre 8 minuta
Nemac potencijalni Novakov protivnik u osmini finala Ju Es opena

Nemac potencijalni Novakov protivnik u osmini finala Ju Es opena

Sportski žurnal pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkKarlos Alkaraz

Sport, najnovije vesti »

Đoković - Nori: Novak protiv stare mušterije traži put do osmine finala Ju-Es opena

Đoković - Nori: Novak protiv stare mušterije traži put do osmine finala Ju-Es opena

Kurir pre 25 minuta
Poznata sudbina Filipa Petruševa: Disciplinski sudija doneo odluku da li košarkaš Srbije može da igra protiv Letonije

Poznata sudbina Filipa Petruševa: Disciplinski sudija doneo odluku da li košarkaš Srbije može da igra protiv Letonije

Kurir pre 19 minuta
"Disciplinski sudija je doneo odluku oko Petruševa": Kss se hitno oglasio posle ponoći, ovo je kazna

"Disciplinski sudija je doneo odluku oko Petruševa": Kss se hitno oglasio posle ponoći, ovo je kazna

Mondo pre 19 minuta
FIBA kaznila Petruševa!

FIBA kaznila Petruševa!

B92 pre 25 minuta
Ataman: "Sa Šengunom u timu 100 odsto ćemo pobediti i Hjuston Roketse"

Ataman: "Sa Šengunom u timu 100 odsto ćemo pobediti i Hjuston Roketse"

B92 pre 9 minuta