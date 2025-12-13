Evroliga: Pobeda Partizana u večitom derbiju posle velikog preokreta

Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 79:76 (15:18, 20:21, 14:21, 30:16) u okviru 15. kola Evrolige.

Na samom početku utakmice smo videli veliki broj promašenih šuteva i neiskoripčenih napada na obe strane pa je nakon pet minuta igre rezultat bio 5:5. Potom je usledila serija Crvene zvezde koju su kreirali Džerad Batler sa šest, te Kodi Miler-Mekintajer sa tri poena za osam poena prednosti za gostujuću ekipu – 8:16. Potom je usledila reakcija košarkaša Partizana koji su zahvaljujući Dvejnu Vašingtonu i Tajriku Džonsu do kraja četvrtine smanjili zaostatak