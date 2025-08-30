Veljanovski: Ne znamo šta je Srbija ponudila UG da bi se oslobodila nezavisnih medija

Danas pre 3 sata  |  N1
Veljanovski: Ne znamo šta je Srbija ponudila UG da bi se oslobodila nezavisnih medija
„Potpuno je jasno da je Aleksandar Vučić odustao od Ustava i zakona, a sada i morala, jer da se jedan predsednik države meša u to kako rade mediji, kako rade kompanije, i to da li će kompanije unutar sebe pustiti niz vodu neke svoje medije ili smenjivati kadrove, to je apsolutno strašno“, izjavio je za N1 profesor u penziji Fakulteta političkih nauka (FPN) Rade Veljanovski. United Group potvrdila je danas da da se razgovor između njenog generalnog direktora Stena
Aleksandar Vučić

