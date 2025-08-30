Bih deklasirana na EP: Španci upisali prvi trijumf

Dnevnik pre 38 minuta
Bih deklasirana na EP: Španci upisali prvi trijumf

Košarkaši Španije ubedljivo su pobedili Bosnu i Hercegovinu rezultatom 88:67 u meču 2. kola Evrobasketa.

Aktuelni šampioni Evrope su tako upisali prvi trijumf, nakon početnog iznenadnog poraza od Gruzije (69:83). Bosna i Hercegovina je, takođe, na skoru 1-1, pošto je u uvodu šampionata bila bolja od domaćina grupe, reprezentacije Kipra. Najefikasniji igrač susreta bio je Santi Aldama sa 19 poena, Vili Ernangomes je dodao 16, a a Dario Brizuela 15. U ekipi BiH samo su Kenan Kamenjaš i Jusuf Nurkić bili dvocifreni sa 14, odnosno, 10 postignutih poena.
Ključne reči

KošarkaBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaGruzijaKiparŠpanijaJusuf Nurkić

