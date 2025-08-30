Fudbaleri Crvene zvezde protiv Seltika započinju takmičenje u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde će takmičenje u ligaškoj fazi Lige Evropa započeti utakmicom protiv škotskog Seltika, saooštila je danas Evropska fudbalska unija (Uefa).

Utakmica između beogradskih crveno-belih i Seltika biće odigrana 24. septembra u Beogradu. Crvena zvezda će potom igrati na gostujućem terenu protiv Porta (2. oktobra) i Brage (23. oktobra), da bi u četvrtom kolu dočekala Lil (6. novembra). Beogradski crveno-beli će potom dočekati rumunski FCSB (27. novembra), a onda u Gracu igrati protiv domaćeg Šturma (11. decembra). Do kraja ligaške faze, Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu protiv Malmea (22. januara