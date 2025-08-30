Bogdanović povredio zadnju ložu, definitivno ne igra protiv Letonije

Кapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović doživeo je povredu na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Rigi. "Nakon povrede na utakmici protiv Portugala, danas je učinjeno snimanje magnetnom rezonancom koja je pokazala povredu zadnje loše mišića natkolenice.

Potrebno je da se urade dodatna ispitivanja koja će biti učinjena kako bi se postavila konačna dijagnoza i prognoza. Bogdan Bogdanović neće igrati na utakmici protiv Letonije u subotu", rekao je prof. dr Dragan Radovanović. Кošarkaški savez Srbije će blagovremeno obavestiti javnost o dijagnozi i oporavku našeg kapitena.
