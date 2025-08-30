Problemi za Crvenu zvezdu, Rade Krunić mora da miruje tri do četiri nedelje

Crvena zvezda nije na Kipru obezbedila plasman u UEFA Ligu šampiona, ali će u naredne tri do četiri nedelje ostati bez Radeta Krunića.

Organizator igre crveno-belih je obnovio povredu primicača i kako sada stvari stoje preskočiće večiti derbi u Humskoj protiv Partizana koji se igra 20. septembra, a lekarski tim šampiona Srbije učiniće sve kako bi ga osposobio da zaigra na staru UEFA Lige Evrope, koja se igra 24. ili 25. septembra. Krunić je igrao pod injekcijama u Limasolu, želevši da po svaku cenu pomogne drugovima. Odigrao je odličan meč, ali ni to nije pomoglo srpskom šampionu da se nađe u Ligi