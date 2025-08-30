Problemi za Crvenu zvezdu, Rade Krunić mora da miruje tri do četiri nedelje

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews
Problemi za Crvenu zvezdu, Rade Krunić mora da miruje tri do četiri nedelje

Crvena zvezda nije na Kipru obezbedila plasman u UEFA Ligu šampiona, ali će u naredne tri do četiri nedelje ostati bez Radeta Krunića.

Organizator igre crveno-belih je obnovio povredu primicača i kako sada stvari stoje preskočiće večiti derbi u Humskoj protiv Partizana koji se igra 20. septembra, a lekarski tim šampiona Srbije učiniće sve kako bi ga osposobio da zaigra na staru UEFA Lige Evrope, koja se igra 24. ili 25. septembra. Krunić je igrao pod injekcijama u Limasolu, želevši da po svaku cenu pomogne drugovima. Odigrao je odličan meč, ali ni to nije pomoglo srpskom šampionu da se nađe u Ligi
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Dok svi čekaju konačni sud o Bogdanovom daljem učešću na Eurobasketu, selektor otkrio ko bi mogao biti novi kapiten

Dok svi čekaju konačni sud o Bogdanovom daljem učešću na Eurobasketu, selektor otkrio ko bi mogao biti novi kapiten

Story pre 11 minuta
Da li je Rade Krunić izgubljen za derbi sa partizanom i ligu Evrope: Crvena zvezda skupo platila gubitak Lige šampiona!

Da li je Rade Krunić izgubljen za derbi sa partizanom i ligu Evrope: Crvena zvezda skupo platila gubitak Lige šampiona!

Kurir pre 1 minut
Nori nešto nervozniji nego inače: "Pitajte Novaka šta se desilo, voleo bih da je sudija reagovao"

Nori nešto nervozniji nego inače: "Pitajte Novaka šta se desilo, voleo bih da je sudija reagovao"

Sportske.net pre 6 minuta
Poznato stanje povrede Bogdana Bogdanovića?! Za sve se pitaju Amerikanci?! Niko kao Novak Đoković: Sada je čovek sa najviše…

Poznato stanje povrede Bogdana Bogdanovića?! Za sve se pitaju Amerikanci?! Niko kao Novak Đoković: Sada je čovek sa najviše pobeda u ovom segmentu!

Hot sport pre 1 sat
Crvena zvezda naišla na veliki problem: Povreda ključnog igrača, propušta i derbi i početak Lige Evrope! Niko kao Novak…

Crvena zvezda naišla na veliki problem: Povreda ključnog igrača, propušta i derbi i početak Lige Evrope! Niko kao Novak Đoković: Sada je čovek sa najviše pobeda u ovom segmentu!

Hot sport pre 1 sat
VIDEO Đoković u susretu sa poznatim reperom, jednu stvar je morao da mu kaže

VIDEO Đoković u susretu sa poznatim reperom, jednu stvar je morao da mu kaže

Nova pre 56 minuta
Stigle nove informacije o bogdanovoj povredi! Čeka se doktor iz Amerike, ovo su detalji! U igri je veliko osiguranje, evo šta…

Stigle nove informacije o bogdanovoj povredi! Čeka se doktor iz Amerike, ovo su detalji! U igri je veliko osiguranje, evo šta to znači!

Kurir pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanUEFALiga ŠampionaKiparderbiLiga Evropefk crvena zvezdaFk Partizanrade krunic

Sport, najnovije vesti »

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 11 minuta
Dok svi čekaju konačni sud o Bogdanovom daljem učešću na Eurobasketu, selektor otkrio ko bi mogao biti novi kapiten

Dok svi čekaju konačni sud o Bogdanovom daljem učešću na Eurobasketu, selektor otkrio ko bi mogao biti novi kapiten

Story pre 11 minuta
Često osporavan da je užasan fudbaler, ali igra samo za velikane: Čelsi prodao još jednog ofanzivca! Spektakl u rigi – domaćin…

Često osporavan da je užasan fudbaler, ali igra samo za velikane: Čelsi prodao još jednog ofanzivca! Spektakl u rigi – domaćin testira orlove Veliki derbi grupe a Evropskog prvenstva za košarkaše.

Hot sport pre 6 minuta
Nemačka silovita protiv Litvanije: Slede spektakularni mečevi – a među njima i Srbija!

Nemačka silovita protiv Litvanije: Slede spektakularni mečevi – a među njima i Srbija!

Sputnik pre 11 minuta
Veliki borac! Najveći! Čelni ljudi FSS posetili Zvonka Milojevića: Emocije i uspomene za 54. rođendan!

Veliki borac! Najveći! Čelni ljudi FSS posetili Zvonka Milojevića: Emocije i uspomene za 54. rođendan!

Kurir pre 6 minuta