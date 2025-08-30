Niko kao Novak Đoković: Sada je čovek sa najviše pobeda u ovom segmentu! Pešić dobio pitanje o bogdanu: Evo šta je selektor imao da kaže o kapitenu!

Hot sport pre 1 sat
Niko kao Novak Đoković: Sada je čovek sa najviše pobeda u ovom segmentu! Pešić dobio pitanje o bogdanu: Evo šta je selektor…

Odličan rezultat najboljeg srpskog tenisera! Novak Đoković savladao Kamerona Norija sa 3:1 u setovima posle dva sata i 50 minuta igre, ušao u osminu finala US Opena i zakazao duel sa Jan-Lenardom Štrufom.

Najbolji srpski teniser je u trećem kolu grend slema u Njujorku slavio protiv Britanca rezultatom 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. Ovo je bio sedmi međusobni susret Đokovića i Norija i sedmi trijumf srpskog tenisera. Prvi set Novak je osvojio posle 44 minuta, iako je tokom vođstva 5:4 zatražio medicinski tajm-aut zbog problema sa leđima i nakratko otišao u svlačionicu. U drugom setu nije bilo brejkova, pa je odluka pala u taj-brejku, gde je Nori preokrenuo i izjednačio
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Crvena zvezda naišla na veliki problem: Povreda ključnog igrača, propušta i derbi i početak Lige Evrope! Pešić dobio pitanje o…

Crvena zvezda naišla na veliki problem: Povreda ključnog igrača, propušta i derbi i početak Lige Evrope! Pešić dobio pitanje o bogdanu: Evo šta je selektor imao da kaže o kapitenu!

Hot sport pre 1 sat
Poznato stanje povrede Bogdana Bogdanovića?! Za sve se pitaju Amerikanci?! Pešić dobio pitanje o bogdanu: Evo šta je selektor…

Poznato stanje povrede Bogdana Bogdanovića?! Za sve se pitaju Amerikanci?! Pešić dobio pitanje o bogdanu: Evo šta je selektor imao da kaže o kapitenu!

Hot sport pre 1 sat
UŽIVO US OPEN DAN 7: Nole saznao kada igra, Siner u problemu

UŽIVO US OPEN DAN 7: Nole saznao kada igra, Siner u problemu

Sport klub pre 45 minuta
MVP Jokić vodio Srbiju do pobede u neizvesnoj završnici

MVP Jokić vodio Srbiju do pobede u neizvesnoj završnici

Sport klub pre 1 sat
Reketiranje u Njujorku: Šta tačno znamo pred Novakov naredni meč?

Reketiranje u Njujorku: Šta tačno znamo pred Novakov naredni meč?

B92 pre 34 minuta
Ma, bravo: Srbija srušila Letoniju, rekordna partija Jokića za istoriju na Evrobasketu

Ma, bravo: Srbija srušila Letoniju, rekordna partija Jokića za istoriju na Evrobasketu

Nova pre 1 sat
Evo kad se Novak bori za četvrtfinale US opena

Evo kad se Novak bori za četvrtfinale US opena

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićCrvena ZvezdaNovi PazarUS OpenNjujorkderbiNikola JokićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Poznat raspored utakmica Crvene zvezde u Ligi Evrope

Poznat raspored utakmica Crvene zvezde u Ligi Evrope

Danas pre 20 minuta
Pešić pričao o povredi Bogdana Bogdanovića

Pešić pričao o povredi Bogdana Bogdanovića

Danas pre 50 minuta
Kad i gde možete gledati meč Đoković – Štruf na US openu?

Kad i gde možete gledati meč Đoković – Štruf na US openu?

Danas pre 1 sat
Evrobasket, četvrti dan: Jokić novim rekordom utišao Rigu, Srbija preživela i Letoniju

Evrobasket, četvrti dan: Jokić novim rekordom utišao Rigu, Srbija preživela i Letoniju

Danas pre 35 minuta
Srbija uz mnogo probleme uz dominantnog Jokića slavila protiv domaćina

Srbija uz mnogo probleme uz dominantnog Jokića slavila protiv domaćina

Danas pre 2 sata