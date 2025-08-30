Niko kao Novak Đoković: Sada je čovek sa najviše pobeda u ovom segmentu! Pešić dobio pitanje o bogdanu: Evo šta je selektor imao da kaže o kapitenu!

Odličan rezultat najboljeg srpskog tenisera! Novak Đoković savladao Kamerona Norija sa 3:1 u setovima posle dva sata i 50 minuta igre, ušao u osminu finala US Opena i zakazao duel sa Jan-Lenardom Štrufom.

Najbolji srpski teniser je u trećem kolu grend slema u Njujorku slavio protiv Britanca rezultatom 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. Ovo je bio sedmi međusobni susret Đokovića i Norija i sedmi trijumf srpskog tenisera. Prvi set Novak je osvojio posle 44 minuta, iako je tokom vođstva 5:4 zatražio medicinski tajm-aut zbog problema sa leđima i nakratko otišao u svlačionicu. U drugom setu nije bilo brejkova, pa je odluka pala u taj-brejku, gde je Nori preokrenuo i izjednačio