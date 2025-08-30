Pešić dobio pitanje o bogdanu: Evo šta je selektor imao da kaže o kapitenu! Srđan blagojević nakon radnika: „Lep omaž igračima i Draganu Manceu“

Nikola Jokić je košarkaški genije! Srbija u subotu od 17.00 slavila u svom trećem meču Evrobasketa protiv domaće Letonije, a konačan rezultat meča iznosio je 84:80 za Orlove.

Na ovoj utakmici Orlovi ne mogu da računaju na svog kapitena, Bogdana Bogdanovića, koji je doživeo povredu zanje lože u prošloj utakmici. Povodom Bogdana, ali i samog meča, govorio je Svetislav Pešić: – Pre svega, čestitke mojim igračima na pobedi. Ni manje, ni više, očekivali smo ovakvu utakmicu, tešku, na malu razliku. Od početka prve četvrtine smo vodili, ako analizirate rezultat, sve je bilo pod kontrolom za naš tim. Teška utakmica, oba tima su igrala odličnu