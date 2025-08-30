Rasizam od strane Litvanaca: Nemci žestoko vređani na rasnoj osnovi! Milojević spreman za gostovanje u novom pazaru: Istakao ambicije i u Ligi Evrope!

Košarkaška reprezentacija Nemačke ostvarila je treću pobedu na Evrobasketu savladavši Litvaniju rezultatom 107:88 u duelu trećeg kola grupe B.

Najefikasniji u nemačkom timu bio je Denis Šruder sa 26 poena i 10 asistencija, dok je Frans Vagner dodao 24 poena i 7 skokova. ✅ With today’s win, Germany are the first team to officially punch their ticket to the Round of 16! #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/sFHp6qQnxB — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025 Sjajnu partiju pružio je i Danijel Tajs sa 23 poena uz 100% šut iz igre (9/9). Kod Litvanaca se istakao Rokas Jokubaitis sa 20 poena, dok