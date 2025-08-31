Srbija uz mnogo problema, ali uz dominantnog Jokića slavila protiv domaćina

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Srbija uz mnogo problema, ali uz dominantnog Jokića slavila protiv domaćina

Košarkaši Srbije su u trećem kolu Prvenstva Evrope u Rigi slavili protiv Letonije rezultatom 84:80 (22:18, 20:20, 25:18, 17:24).

Tako su izabranici Svetislava Pešića i dalje bez poraza, a overili su prolaz u nokaut rundu kontinentalnog šampionata. Srbija je u susret ušla bez povređenog Bogdana Bogdanovića, a kapitenska traka je data Stefanu Joviću. Letonije je bolje otvorila meč, Srbija je do prvog vođstva došla posle sedam minuta igra. Bilo je tada 16:15 i to uz deset poena Nikola Jokića i šest Filipa Petruševa. Posle deset minuta bilo je 22:18 za Srbiju, a Letonci su preko Porzingisa ima
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Partizan na korak od Lige Evrope

Partizan na korak od Lige Evrope

Danas pre 4 sati
Evrobasket, četvrti dan: Jokić novim rekordom utišao Rigu, Srbija preživela i Letoniju

Evrobasket, četvrti dan: Jokić novim rekordom utišao Rigu, Srbija preživela i Letoniju

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Košarka

Sport, najnovije vesti »

Pešić pričao o povredi Bogdana Bogdanovića, nije želeo da odgovori na pitanje o Dobriću

Pešić pričao o povredi Bogdana Bogdanovića, nije želeo da odgovori na pitanje o Dobriću

Danas pre 1 sat
Srbija uz mnogo problema, ali uz dominantnog Jokića slavila protiv domaćina

Srbija uz mnogo problema, ali uz dominantnog Jokića slavila protiv domaćina

Danas pre 1 sat
Siner, Muzeti i Rubljov u osmini finala Ju Es opena

Siner, Muzeti i Rubljov u osmini finala Ju Es opena

Politika pre 1 sat
Evrobasket: Moćna Turska slavila sa 41 razlike

Evrobasket: Moćna Turska slavila sa 41 razlike

Danas pre 3 sata
Partizan na korak od Lige Evrope

Partizan na korak od Lige Evrope

Danas pre 4 sati