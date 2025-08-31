Srbija uz mnogo problema, ali uz dominantnog Jokića slavila protiv domaćina

Košarkaši Srbije su u trećem kolu Prvenstva Evrope u Rigi slavili protiv Letonije rezultatom 84:80 (22:18, 20:20, 25:18, 17:24).

Tako su izabranici Svetislava Pešića i dalje bez poraza, a overili su prolaz u nokaut rundu kontinentalnog šampionata. Srbija je u susret ušla bez povređenog Bogdana Bogdanovića, a kapitenska traka je data Stefanu Joviću. Letonije je bolje otvorila meč, Srbija je do prvog vođstva došla posle sedam minuta igra. Bilo je tada 16:15 i to uz deset poena Nikola Jokića i šest Filipa Petruševa. Posle deset minuta bilo je 22:18 za Srbiju, a Letonci su preko Porzingisa ima