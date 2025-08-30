Spektakl u Rigi – domaćin testira orlove Veliki derbi grupe a Evropskog prvenstva za košarkaše. Milojević spreman za gostovanje u novom pazaru: Istakao ambicije i u Ligi Evrope!

Danas od 17 časova, reprezentacija Srbije odigraće treći meč grupne faze Evropskog prvenstva, a protivnik je domaćin, selekcija Letonije.

Duel će biti odigran pred rasprodatim tribinama Šaomi Arene u Rigi, u atmosferi koja obećava pravi praznik košarke. Orlovi na ovaj šampionat dolaze sa reputacijom vicešampiona sveta i osvajača olimpijske bronze. Pod vođstvom Svetislava Pešića, tim u kojem glavne uloge imaju Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, uz podršku ostatka iskusne ekipe, postavio je jasne ciljeve – maksimalna koncentracija u grupnoj fazi i tempiranje forme za odlučujuće duele u nokaut rundi.