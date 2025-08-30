Spektakl u Rigi – domaćin testira orlove Veliki derbi grupe a Evropskog prvenstva za košarkaše. Milojević spreman za gostovanje u novom pazaru: Istakao ambicije i u Ligi Evrope!

Danas od 17 časova, reprezentacija Srbije odigraće treći meč grupne faze Evropskog prvenstva, a protivnik je domaćin, selekcija Letonije.

Duel će biti odigran pred rasprodatim tribinama Šaomi Arene u Rigi, u atmosferi koja obećava pravi praznik košarke. Orlovi na ovaj šampionat dolaze sa reputacijom vicešampiona sveta i osvajača olimpijske bronze. Pod vođstvom Svetislava Pešića, tim u kojem glavne uloge imaju Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, uz podršku ostatka iskusne ekipe, postavio je jasne ciljeve – maksimalna koncentracija u grupnoj fazi i tempiranje forme za odlučujuće duele u nokaut rundi.
Letonija - Srbija, uživo: "Orlovi" bez kapitena protiv domaćina na Eurobasketu

UŽIVO Dončićev novi izazov - kako protiv Francuza?

UŽIVO Srbija u paklu Rige - bez Bogdanovića: Haos Letonaca; Srbi uče Estonce da igraju kolo VIDEO

Pa, ovo je hit: Estonci zaigrali srpsko kolo usred Rige!

Srpski influenser naterao košarkaše da navuku šorts do bubrega: Pogledajte hit slike pred meč sa Portugalijom

Povreda Bogdana Bogdanovića: Čeka se još jedan lekar

"Filipe, sine, što si toliko nervozan?!" Moka Slavnić poslao jaku poruku Petruševu: "Da ga je nokautirao - rekao bih mu bravo…

Bogdanović povredio zadnju ložu, dalji nastup na EP biće poznat posle dodatnih analiza

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Bez Bogdanovića protiv Letonije, dodatna ispitivanja za dijagnozu

Bez Bogdanovića u trećem kolu Evrobasketa

Džikićeva Gruzija ostala bez novog iznenađenja - Italijani upisali prvi trijumf

