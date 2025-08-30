Malo i 39 poena Dončića, izbegnuta opšta tuča za kraj! (VIDEO)

Sport klub pre 13 minuta  |  Autor: Svetozar Janičić
Malo i 39 poena Dončića, izbegnuta opšta tuča za kraj! (VIDEO)

Košarkaši Slovenije posle Poljske, poraženi su i od Slovenije u drugom kolu šampionata Evrope - 103:92.

Utakmicu su obeležili Luka Dončić sa jedne i Silvijan Fransisko sa druge strane, koji je na kraju umalo izazvao veliki incident, jer je u momentu kada je prihvatio ruku Dončića kao znač čestitke za pobedu, krenuo ka košu i pogodio za konačnih 103:95. Nesportski i nekoreknto. Svi igrači su uletetili u teren, ali je na svu sreću izbegnuta opšta tuča. Naravno u centru pažnje je bio Jabusele... Najefikasniji u sastavu Slovenije bili su Luka Dončič sa 39 poena (4-10,
