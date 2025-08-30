Sabalenka rutinski do osmine finala US Opena! Arina u dva seta pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez!

Kurir pre 38 minuta
Sabalenka rutinski do osmine finala US Opena! Arina u dva seta pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez!

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala US Opena, pošto je u trećem kolu pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 6:3, 7:6 (7:2) za sat i 40 minuta.

Beloruska teniserka je prvi set osvojila nakon brejka u četvrtom gemu. Obe teniserke su zadržale svoj servis u drugom setu, a Sabalenka je bila bolja posle taj-brejka rezultatom 7:2. Sabalenka će u osmini finala US Opena igrati protiv Kristine Bukse, koja je savladala Elis Mertens sa 3:6, 7:5, 6:3.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Propisno se pomučila: Sabalenka u osmini finala Ju-Es opena

Propisno se pomučila: Sabalenka u osmini finala Ju-Es opena

Večernje novosti pre 8 minuta
Alkaras ubedljivo pobedio Darderija i plasirao se u osminu finala US Opena

Alkaras ubedljivo pobedio Darderija i plasirao se u osminu finala US Opena

Vesti online pre 33 minuta
Fric prošao dalje u Njujorku, ide ka Đokoviću

Fric prošao dalje u Njujorku, ide ka Đokoviću

Sportski žurnal pre 33 minuta
Sabalenka u osmini finala Ju-Es opena

Sabalenka u osmini finala Ju-Es opena

Sportski žurnal pre 33 minuta
Alkaras održao predavanje Italijanu: Andrejeva poražena – Sabalenka sigurna

Alkaras održao predavanje Italijanu: Andrejeva poražena – Sabalenka sigurna

Sputnik pre 1 sat
US open - Ispala Andrejeva, Sabalenka bez problema

US open - Ispala Andrejeva, Sabalenka bez problema

Sportske.net pre 52 minuta
Senzacija na US openu! Amerikanka napravila čudo i pregazila jednu od najboljih teniserki planete!

Senzacija na US openu! Amerikanka napravila čudo i pregazila jednu od najboljih teniserki planete!

Kurir pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

US OpenArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković se plasirao u osminu finala US Opena posle borbe sa Kameronom Norijem, dok razmatra budućnost i sanja o tenisu

Novak Đoković se plasirao u osminu finala US Opena posle borbe sa Kameronom Norijem, dok razmatra budućnost i sanja o tenisu

Naslovi.ai pre 8 minuta
Zvezda može ozbiljno da zaradi: Evo koliki novac čeka crveno-bele u Ligi Evrope! Trener ne prašta: Petrušev mora da smiri ego…

Zvezda može ozbiljno da zaradi: Evo koliki novac čeka crveno-bele u Ligi Evrope! Trener ne prašta: Petrušev mora da smiri ego i prestane sa provokacijama!

Hot sport pre 8 minuta
Srbija veliki favorit: Kladionice unapred proglasile pobedu protiv Letonije! Zvezda može ozbiljno da zaradi: Evo koliki novac…

Srbija veliki favorit: Kladionice unapred proglasile pobedu protiv Letonije! Zvezda može ozbiljno da zaradi: Evo koliki novac čeka crveno-bele u Ligi Evrope!

Hot sport pre 8 minuta
Gde će Mitrović? Dva velikana hoće Srbina, odluka je na njemu! Zvezda može ozbiljno da zaradi: Evo koliki novac čeka…

Gde će Mitrović? Dva velikana hoće Srbina, odluka je na njemu! Zvezda može ozbiljno da zaradi: Evo koliki novac čeka crveno-bele u Ligi Evrope!

Hot sport pre 8 minuta
Trener ne prašta: Petrušev mora da smiri ego i prestane sa provokacijama! Zvezda može ozbiljno da zaradi: Evo koliki novac…

Trener ne prašta: Petrušev mora da smiri ego i prestane sa provokacijama! Zvezda može ozbiljno da zaradi: Evo koliki novac čeka crveno-bele u Ligi Evrope!

Hot sport pre 8 minuta