Sabalenka rutinski do osmine finala US Opena! Arina u dva seta pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez!

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala US Opena, pošto je u trećem kolu pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 6:3, 7:6 (7:2) za sat i 40 minuta.

Beloruska teniserka je prvi set osvojila nakon brejka u četvrtom gemu. Obe teniserke su zadržale svoj servis u drugom setu, a Sabalenka je bila bolja posle taj-brejka rezultatom 7:2. Sabalenka će u osmini finala US Opena igrati protiv Kristine Bukse, koja je savladala Elis Mertens sa 3:6, 7:5, 6:3.