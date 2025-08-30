Alkaras ubedljivo pobedio Darderija i plasirao se u osminu finala US Opena

Vesti online pre 2 sata
Alkaras ubedljivo pobedio Darderija i plasirao se u osminu finala US Opena

Mira Andrejeva, ruska teniserka, poražena je u trećem kolu US Opena od Amerikanke Tejlor Taunsend rezultatom 7:5, 6:2. Sa druge strane Beloruskinja Arina Sabalenka bila je bolja od Lejle Fernandes 6:3, 7:6. Karlos Alkaras, plasirao se u osminu finala US Opena, pošto je u trećem kolu pobedio Italijana Lučana Darderija rezultatom 6:2, 6:4, 6:0.

Jedno od većih iznenađenja u ženskoj konkurenciji na US Openu priredila je Mira Andrejeva, koja nije uspela da opravda ulogu favoritkinje protiv Tejlor Taunsend. Dobro je peta teniserka sveta otvorila meč i odmah napravila brejk, ali je Amerikanka uspela da preokrene. Na isti način Andrejeva je započela i drugi set, ponovo stekla prednost, ali je zatim posustala, pa je Taunsend sa tri uzastopna brejka došla do novog preokreta i zaslužene pobede. Za razliku od nje,
