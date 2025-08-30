Saša Popović i Rale bili godinama najbolji prijatelji i saradnici: U jeku skandala sa Anom otkrio šta mu je Nikolićeva najviše zamerala

Kurir pre 0 minuta
Saša Popović i Rale bili godinama najbolji prijatelji i saradnici: U jeku skandala sa Anom otkrio šta mu je Nikolićeva najviše…

Goran Ratković Rale i Ana Nikolić danima su u žiži javnosti zbog skandala u koji je uključena i policija.

Ipak, Raleta to nije sprečilo da se danas pojavi na Novom bežanijskom groblju gde se obeležava pola godine od smrti Saši Popoviću. Suzana Jovanović sa decom Aleksandrom i Danijelom prva je stigla na groblje, a zatim i Sašina sestra Ivanka ali i Bane Bojanić, Ćira, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Goran Šljivić, Zoran Pejić Peja, Viki Miljković, Ana Bekuta... Rale se pojavio u crnoj košulji i farmerkama, dok je sa sobom nosio sveću i cigarete. Iako su se mnogi
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Ovo mu nikada neću zaboraviti" Rale ovim potezom raznežio Jelenu Karleušu, ona se odmah oglasila!

"Ovo mu nikada neću zaboraviti" Rale ovim potezom raznežio Jelenu Karleušu, ona se odmah oglasila!

Alo pre 9 minuta
Prvi susret suzane Jovanović i Viki Miljković posle šok odluke da napusti zg! Niko nije očekivao ovakvu reakciju Sašine udovice…

Prvi susret suzane Jovanović i Viki Miljković posle šok odluke da napusti zg! Niko nije očekivao ovakvu reakciju Sašine udovice

Kurir pre 59 minuta
Karleuša ostala u šoku zbog Raletovog poteza posle pomena Saši Popoviću: "Znam kakav je on čovek"

Karleuša ostala u šoku zbog Raletovog poteza posle pomena Saši Popoviću: "Znam kakav je on čovek"

Telegraf pre 2 sata
"182 dana bez tebe, da znaš koliko te spominjem": Marija nije došla na pomen Saši Popoviću, oglasila se na mrežama

"182 dana bez tebe, da znaš koliko te spominjem": Marija nije došla na pomen Saši Popoviću, oglasila se na mrežama

Mondo pre 3 sata
U centru skandala pozirala na podu u štiklama i mrežastim čarapama: Nove slike Ane Nikolić ostavile bez teksta

U centru skandala pozirala na podu u štiklama i mrežastim čarapama: Nove slike Ane Nikolić ostavile bez teksta

Mondo pre 2 sata
Potresna scena na bežanijskom groblju: Udovica Suzana pala u zagrljaj sestri pokojnog Saše Popovića, donela na grob panaiju

Potresna scena na bežanijskom groblju: Udovica Suzana pala u zagrljaj sestri pokojnog Saše Popovića, donela na grob panaiju

Kurir pre 5 sati
Pola godine od smrti Saše Popovića: Udovica Suzana neutešno sve vreme plakala, ćerka Aleksandra nije skidala pogled sa očeve…

Pola godine od smrti Saše Popovića: Udovica Suzana neutešno sve vreme plakala, ćerka Aleksandra nije skidala pogled sa očeve fotografije! Nije zaboravljen

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Viki MiljkovićAna NikolićAna Bekutaestradasaša popović

Zabava, najnovije vesti »

Danica Andonov u kupaćem pozira na bazenu: U ruci čaša vina i svi kažu da izgleda fenomenalno: Oko nje samo idila i nestvaran…

Danica Andonov u kupaćem pozira na bazenu: U ruci čaša vina i svi kažu da izgleda fenomenalno: Oko nje samo idila i nestvaran pogled

Blic pre 15 minuta
Priča iza pesme koja je izašla pre 45 godina: Povratak Dejvida Bouvija na zemlju – Ashes to Ashes

Priča iza pesme koja je izašla pre 45 godina: Povratak Dejvida Bouvija na zemlju – Ashes to Ashes

Danas pre 1 sat
Ceca poslala poruku košarkašima Srbije nakon pobede: Usnimila Jokića i ekipu, pa napisala jednu moćnu reč: Folk diva puca od…

Ceca poslala poruku košarkašima Srbije nakon pobede: Usnimila Jokića i ekipu, pa napisala jednu moćnu reč: Folk diva puca od ponosa

Blic pre 1 sat
Isplanirala put u Sloveniju pa pitala šta vredi obići tamo- ubrzo nije znala šta ju je snašlo

Isplanirala put u Sloveniju pa pitala šta vredi obići tamo- ubrzo nije znala šta ju je snašlo

Blic pre 1 sat
"On je pravi muškarac": Sofija otkrila sve o tajnom dopisivanju sa Stefanom Karićem, pa raskrinkala Anđelu: "To je psihopata"…

"On je pravi muškarac": Sofija otkrila sve o tajnom dopisivanju sa Stefanom Karićem, pa raskrinkala Anđelu: "To je psihopata" (Video)

Blic pre 1 sat