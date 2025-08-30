Saša Popović i Rale bili godinama najbolji prijatelji i saradnici: U jeku skandala sa Anom otkrio šta mu je Nikolićeva najviše zamerala

Goran Ratković Rale i Ana Nikolić danima su u žiži javnosti zbog skandala u koji je uključena i policija.

Ipak, Raleta to nije sprečilo da se danas pojavi na Novom bežanijskom groblju gde se obeležava pola godine od smrti Saši Popoviću. Suzana Jovanović sa decom Aleksandrom i Danijelom prva je stigla na groblje, a zatim i Sašina sestra Ivanka ali i Bane Bojanić, Ćira, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Goran Šljivić, Zoran Pejić Peja, Viki Miljković, Ana Bekuta... Rale se pojavio u crnoj košulji i farmerkama, dok je sa sobom nosio sveću i cigarete. Iako su se mnogi