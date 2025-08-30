Veliko nevreme na Jadranu! Očekuju se bura, grad, grmljavina i pijavice na moru! Drastično je zahladnelo!
Kurir pre 16 minuta | Index.hr/Preneo: V.M.)
Kako piše portal Indeks, danas se u Hrvatskojočekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, uz značajno svežije temperature u odnosu na prethodne dane.
U mnogim krajevima biće mestimične kiše, a naročito su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviše padavina očekuje se na Jadranui u priobalnim oblastima, gde je moguća i obilna kiša. U Dalmacijipostoji i opasnost od jakog grmljavinskog nevremena. Ujutro se u unutrašnjosti ponegde može zadržati lokalna magla, dok će tokom dana vetar biti uglavnom slab do umeren jugozapadni i južni. Na Jadranu će duvati umereno, ponegde i jak jugo i jugozapadni. Tokom nestabilnosti, uz