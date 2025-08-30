Preminuo šef-dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc

Šef dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc iznenada je preminuo u 54. godini u Univerzitetskoj bolnici u Esenu, saopšteno je danas.

Kako je navedeno u saopštenju Beogradske filharmonije, Felc je jedan od najistaknutijih nemačkih dirigenata, sa svestranom karijerom u operskom i simfonijskom repertoaru. Od 2001. do 2005. godine, bio je generalni muzički direktor u Altenburg-Geri, a od 2004. do 2013. godine generalni muzički direktor Štutgartske filharmonije. Generalni muzički direktor Dortmundske opere i šef-dirigent Filharmonije u Dortmundu, bio je od sezone 2013/14 pa sve do 2024/25, a 2024. je