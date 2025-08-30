Preminuo šef dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd Beta
Preminuo šef dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc

Šef dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc iznenada je preminuo u 54. godini u Univerzitetskoj bolnici u Esenu, saopšteno je danas.

Kako je navedeno u saopštenju Beogradske filharmonije, Felc je jedan od najistaknutijih nemačkih dirigenata, sa svestranom karijerom u operskom i simfonijskom repertoaru. Od 2001. do 2005. godine, bio je generalni muzički direktor u Altenburg-Geri, a od 2004. do 2013. godine generalni muzički direktor Štutgartske filharmonije. Generalni muzički direktor Dortmundske opere i šef-dirigent Filharmonije u Dortmundu, bio je od sezone 2013/14 pa sve do 2024/25, a 2024. je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Preminuo dugogodišnji šef Beogradske filharmonije Gabrijel Felc

Preminuo dugogodišnji šef Beogradske filharmonije Gabrijel Felc

NIN pre 2 sata
Preminuo je šef-dirigent Beogradske filharmonije Gbrijel Felc

Preminuo je šef-dirigent Beogradske filharmonije Gbrijel Felc

Vreme pre 3 sata
Preminuo šef-dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc

Preminuo šef-dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc

Radio 021 pre 3 sata
Umro Gabrijel Felc

Umro Gabrijel Felc

B92 pre 3 sata
Umro Gabrijel Felc: Od dugogodišnjeg šefa-dirigenta oprašta se Beogradska filharmonija (foto)

Umro Gabrijel Felc: Od dugogodišnjeg šefa-dirigenta oprašta se Beogradska filharmonija (foto)

Blic pre 4 sati
Preminuo šef-dirigent Beogradske filharmonije: Gabrijel Felc umro iznenada u 54. godini

Preminuo šef-dirigent Beogradske filharmonije: Gabrijel Felc umro iznenada u 54. godini

Nova pre 4 sati
Preminuo šef dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc

Preminuo šef dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Kultura, najnovije vesti »

Nova sezona „IDJ Pepsi Show“ počinje 19. septembra, uz veliko iznenađenje

Nova sezona „IDJ Pepsi Show“ počinje 19. septembra, uz veliko iznenađenje

Danas pre 1 sat
Ingrid Bergman: Život žene koja je promenila Holivud

Ingrid Bergman: Život žene koja je promenila Holivud

Danas pre 3 sata
Preminuo šef-dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc

Preminuo šef-dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc

Danas pre 4 sati
Sećanje na velikog glumca: Kako nas je Nebojša Glogovac osvojio harizmom i talentom: "Dete u nama je dragocen izvor…

Sećanje na velikog glumca: Kako nas je Nebojša Glogovac osvojio harizmom i talentom: "Dete u nama je dragocen izvor inspiracije i veselosti koju možeš da iskopaš kada ti je teško"

Blic pre 51 minuta
Vamp izdanje Paris Džekson na Filmskom festivalu u Veneciji: Dubok dekolte pokazao bujne obline, svi su gledali u njene…

Vamp izdanje Paris Džekson na Filmskom festivalu u Veneciji: Dubok dekolte pokazao bujne obline, svi su gledali u njene tetovaže

Kurir pre 41 minuta