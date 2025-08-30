Studenti u blokadi objavili plan protesta 1. septembra

"Ovog 1. septembra ne obeležavamo početak školske godine, obeležavamo 10 meseci od pada nadstrešnice.

Pamtimo tragediju, zahtevamo odgovornost, borimo se za bolju državu. Ne okrećemo glavu. Zajedno do kraja", napisali su studenti u blokadi na svom Instagram profilu, najavljujući protest 1. septembra, kako bi podržali srednjoškolce. Oni su objavili i mapu komemorativne šetnje koja će početi u ponedeljak u 18.30 časova. Šetnja će krenuti sa Stare Glavne železničke stanice, preko Nemanjine do zgrade Ministarstva prosvete, zatim SKC-a i Ustavnog suda, zgrade RTS-a, do