VJT: Saslušan vozač autobusa osumnjičen da je izazvao udes u kojem je poginula devojčica u Zemunu

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
VJT: Saslušan vozač autobusa osumnjičen da je izazvao udes u kojem je poginula devojčica u Zemunu

Vozač gradskog autobusa Miomir T. (60), osumnjičen da je u četvrtak, 28. avgusta, prolaskom kroz crveno svetlo semafora izazvao nesreću u Zemunu u kojoj je poginula 16-godišnja devojčica, saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Beogradu, navodi se u saopštenju.

On je izneo svoju odbranu, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti da će ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti. Sumnja se da je Miomir T. u četvrtak oko podneva na raskrsnici ulica Cara Dušana i Branka Pešića, vozeći autobus na liniji 18, ušao u raskrsnicu kada mu je semaforom bio zabranjen prolaz, odnosno upaljeno crveno
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa koji je u Zemunu usmrtio devojku

Tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa koji je u Zemunu usmrtio devojku

RTS pre 9 minuta
Tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa koji je u Zemunu usmrtio tinejdžerku

Tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa koji je u Zemunu usmrtio tinejdžerku

Euronews pre 14 minuta
Saslušan vozač autobusa koji je pregazio devojčicu (16) u Zemunu: Prošao kroz crveno svetlo na semaforu

Saslušan vozač autobusa koji je pregazio devojčicu (16) u Zemunu: Prošao kroz crveno svetlo na semaforu

Nova pre 1 sat
Ovo je uhapšeni vozač autobusa: Sumnjiči se da je prošao na crveno, pa udario devojčicu na pešačkom u Zemunu, tužilaštvo…

Ovo je uhapšeni vozač autobusa: Sumnjiči se da je prošao na crveno, pa udario devojčicu na pešačkom u Zemunu, tužilaštvo tražilo pritvor (foto)

Blic pre 1 sat
Prošao na crveno, pa udario i prešao preko devojčice: Saslušan vozač autobusa koji je izazvao jezivu nesreću u Zemunu…

Prošao na crveno, pa udario i prešao preko devojčice: Saslušan vozač autobusa koji je izazvao jezivu nesreću u Zemunu: Otkriveni novi detalji tragedije

Blic pre 1 sat
VJT: Saslušan vozač autobusa koji je izazvao udes u kojem je poginula 16-godišnja devojka

VJT: Saslušan vozač autobusa koji je izazvao udes u kojem je poginula 16-godišnja devojka

Novi magazin pre 1 sat
Saslušan vozač autobusa koji je izazvao udes u kojem je poginula 16-godišnja devojka

Saslušan vozač autobusa koji je izazvao udes u kojem je poginula 16-godišnja devojka

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoZemun

Hronika, najnovije vesti »

Devetnaestogodišnji mladić nastaradao na farmi u selu Glogovac kod Bogatića

Devetnaestogodišnji mladić nastaradao na farmi u selu Glogovac kod Bogatića

RTV pre 4 minuta
Kristijan Golubović priveden zbog vožnje bez dozvole, pred sudijom se branio da su mu dokumenta “spalili šiptari”

Kristijan Golubović priveden zbog vožnje bez dozvole, pred sudijom se branio da su mu dokumenta “spalili šiptari”

Nova pre 44 minuta
Evo ko je ubijeni radovan Krivokapić: Prvi snimak haosa nakon likvidacije u Kotoru: Škaljarac procesuiran zbog ovih dela…

Evo ko je ubijeni radovan Krivokapić: Prvi snimak haosa nakon likvidacije u Kotoru: Škaljarac procesuiran zbog ovih dela (video)

Blic pre 9 minuta
Mladić nastradao na farmi kod Bogatića

Mladić nastradao na farmi kod Bogatića

Euronews pre 19 minuta
Stravičan udes kombija i kamiona kod Obrenovca! Šestoro ljudi povređeno u saobraćajnoj nesreći, sanitetima Hitne pomoći…

Stravičan udes kombija i kamiona kod Obrenovca! Šestoro ljudi povređeno u saobraćajnoj nesreći, sanitetima Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar

Kurir pre 14 minuta