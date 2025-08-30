VJT: Saslušan vozač autobusa osumnjičen da je izazvao udes u kojem je poginula devojčica u Zemunu

Vozač gradskog autobusa Miomir T. (60), osumnjičen da je u četvrtak, 28. avgusta, prolaskom kroz crveno svetlo semafora izazvao nesreću u Zemunu u kojoj je poginula 16-godišnja devojčica, saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Beogradu, navodi se u saopštenju.

On je izneo svoju odbranu, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti da će ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti. Sumnja se da je Miomir T. u četvrtak oko podneva na raskrsnici ulica Cara Dušana i Branka Pešića, vozeći autobus na liniji 18, ušao u raskrsnicu kada mu je semaforom bio zabranjen prolaz, odnosno upaljeno crveno