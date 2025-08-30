Nevreme i pad temperature u Srbiji, prognoza sunčanog i toplog septembra

Naslovi.ai pre 51 minuta

RHMZ najavljuje nevreme sa pljuskovima i padom temperature krajem avgusta, dok se za septembar očekuje sunčano i toplo vreme.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je vremensku prognozu za početak septembra. Nakon najavljenog nevremena sa pljuskovima i padom temperature u noći između subote i nedelje, očekuje se sunčano i toplo vreme početkom septembra. U toku noći biće umereno do potpuno oblačno, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom na pojedinim mestima. Mondo

Prethodno, RHMZ je upozorio na pljuskove, grmljavinu i lokalni grad u Srbiji tokom subote i nedelje, naročito u jugozapadnoj i južnoj Srbiji, sa mogućnošću količine padavina većom od 20 mm za kratko vreme. U Beogradu se očekuju pljuskovi i grmljavine u večernjim satima subote i tokom nedelje. Danas Telegraf Danas

Vremenski uslovi biće promenljivo oblačni i nestabilni sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije gde su moguće nepogode sa gradom i obilnim padavinama. Vetar će biti slab do umeren, sa jakim jugoistočnim i južnim vetrovima u pojedinim delovima zemlje. RTS Alo Glas juga