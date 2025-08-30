Novak Đoković se plasirao u osminu finala US Opena i razvija svoj brend van terena

Naslovi.ai pre 1 sat

Đoković je pobedio Norija, oborio rekorde, razmatra budućnost i održava prijateljstvo sa Arinom Sabalenkom.

Novak Đoković je u trećem kolu US Opena pobedio Kamerona Norija rezultatom 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3 i plasirao se u osminu finala gde će igrati protiv Jan-Lenarda Štrufa. Meč je trajao skoro tri sata, a Đoković je imao problema sa leđima zbog kojih je tražio medicinski tajm-aut. Euronews B92 Sputnik

Srpski teniser je odservirao 18 asova, što je njegov lični rekord na US Openu, i time potvrdio dominaciju na servisu. Iako je u drugom setu izgubio u taj-brejku, uspeo je da se konsoliduje i osvoji naredna dva seta. Nova Sport klub Telegraf

Đoković je postao rekorder po broju pobeda na tvrdoj podlozi na grend slemovima sa 192 trijumfa, prestižući Rodžera Federera. Takođe, postao je najstariji igrač koji je ušao u četvrto kolo US Opena od 1991. godine. B92 Kurir Radio 021

Posle meča Đoković je govorio o problemima sa leđima, zadovoljstvu igrom i rekordima, kao i o svojim snovima koji su uglavnom vezani za tenis. Takođe je komentarisao nepravdu u vezi sa ATP bodovima Janika Sinera. Sport klub Kurir Sport klub Danas

U novijim izjavama, Đoković je istakao da se nalazi u tranziciji između karijere tenisera i biznismena, razvijajući svoj brend i komercijalne aktivnosti, te savetuje mlađe kolege o balansiranju sporta i biznisa. B92 Telegraf Sport klub Nova

Đoković je takođe govorio o svojim snovima, koji su uglavnom vezani za tenis i porodicu, ističući koliko ga je tenis ispunjavao tokom života. Nova

Na US Openu je održao i prijateljski susret sa Arinom Sabalenkom, najboljom teniserkom sveta, što pokazuje njegovu dobru atmosferu van terena. Sputnik

U drugom meču osmine finala, Jan-Lenard Štruf je pobedio Frensisa Tijafoa i biće Đokovićev naredni rival. Politika Sportski žurnal