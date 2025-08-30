Novak Đoković se plasirao u osminu finala US Opena i razvija svoj brend van terena

Naslovi.ai pre 1 sat
Novak Đoković se plasirao u osminu finala US Opena i razvija svoj brend van terena

Đoković je pobedio Norija, oborio rekorde, razmatra budućnost i održava prijateljstvo sa Arinom Sabalenkom.

Novak Đoković je u trećem kolu US Opena pobedio Kamerona Norija rezultatom 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3 i plasirao se u osminu finala gde će igrati protiv Jan-Lenarda Štrufa. Meč je trajao skoro tri sata, a Đoković je imao problema sa leđima zbog kojih je tražio medicinski tajm-aut. Euronews B92 Sputnik

Srpski teniser je odservirao 18 asova, što je njegov lični rekord na US Openu, i time potvrdio dominaciju na servisu. Iako je u drugom setu izgubio u taj-brejku, uspeo je da se konsoliduje i osvoji naredna dva seta. Nova Sport klub Telegraf

Đoković je postao rekorder po broju pobeda na tvrdoj podlozi na grend slemovima sa 192 trijumfa, prestižući Rodžera Federera. Takođe, postao je najstariji igrač koji je ušao u četvrto kolo US Opena od 1991. godine. B92 Kurir Radio 021

Posle meča Đoković je govorio o problemima sa leđima, zadovoljstvu igrom i rekordima, kao i o svojim snovima koji su uglavnom vezani za tenis. Takođe je komentarisao nepravdu u vezi sa ATP bodovima Janika Sinera. Sport klub Kurir Sport klub Danas

U novijim izjavama, Đoković je istakao da se nalazi u tranziciji između karijere tenisera i biznismena, razvijajući svoj brend i komercijalne aktivnosti, te savetuje mlađe kolege o balansiranju sporta i biznisa. B92 Telegraf Sport klub Nova

Đoković je takođe govorio o svojim snovima, koji su uglavnom vezani za tenis i porodicu, ističući koliko ga je tenis ispunjavao tokom života. Nova

Na US Openu je održao i prijateljski susret sa Arinom Sabalenkom, najboljom teniserkom sveta, što pokazuje njegovu dobru atmosferu van terena. Sputnik

U drugom meču osmine finala, Jan-Lenard Štruf je pobedio Frensisa Tijafoa i biće Đokovićev naredni rival. Politika Sportski žurnal

Povezane vesti »

Đoković slomio Norija: Nova pobeda i novi plasman u osminu finala US opena! Niko kao Novak Đoković: Sada je čovek sa najviše…

Đoković slomio Norija: Nova pobeda i novi plasman u osminu finala US opena! Niko kao Novak Đoković: Sada je čovek sa najviše pobeda u ovom segmentu!

Hot sport pre 1 sat
Đoković pričao o većem planu: Pokušavam da to sve uklopim

Đoković pričao o većem planu: Pokušavam da to sve uklopim

Nova pre 1 sat
Novak se krstio zbog Arine – novi šou srpskog asa i Beloruskinje /video/

Novak se krstio zbog Arine – novi šou srpskog asa i Beloruskinje /video/

Sputnik pre 1 sat
I sve je Holivud…. Ben Stiler pozvao Novaka na snimanje filma

I sve je Holivud…. Ben Stiler pozvao Novaka na snimanje filma

Sport klub pre 3 sata
Zgrozio čitav svet: Svi pričaju o sramnom potezu sa Ju-Es opena (video)

Zgrozio čitav svet: Svi pričaju o sramnom potezu sa Ju-Es opena (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Đokoviću oduzeta nedelja na 1. mestu ATP liste, Novak imao vrlo zanimljiv komentar

Đokoviću oduzeta nedelja na 1. mestu ATP liste, Novak imao vrlo zanimljiv komentar

Danas pre 3 sata
Britanac izgubio, pa bezobrazno optužio Novaka: "Pitajte njega šta se desilo, nisam siguran da je povređen"

Britanac izgubio, pa bezobrazno optužio Novaka: "Pitajte njega šta se desilo, nisam siguran da je povređen"

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisUS Open

Sport, najnovije vesti »

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 12 minuta
Dok svi čekaju konačni sud o Bogdanovom daljem učešću na Eurobasketu, selektor otkrio ko bi mogao biti novi kapiten

Dok svi čekaju konačni sud o Bogdanovom daljem učešću na Eurobasketu, selektor otkrio ko bi mogao biti novi kapiten

Story pre 12 minuta
Često osporavan da je užasan fudbaler, ali igra samo za velikane: Čelsi prodao još jednog ofanzivca! Spektakl u rigi – domaćin…

Često osporavan da je užasan fudbaler, ali igra samo za velikane: Čelsi prodao još jednog ofanzivca! Spektakl u rigi – domaćin testira orlove Veliki derbi grupe a Evropskog prvenstva za košarkaše.

Hot sport pre 7 minuta
I doktori iz Amerike se pitaju oko Bogdanovića i njegovog nastupa na Evrobasketu

I doktori iz Amerike se pitaju oko Bogdanovića i njegovog nastupa na Evrobasketu

Nova pre 2 minuta
Nemačka silovita protiv Litvanije: Slede spektakularni mečevi – a među njima i Srbija!

Nemačka silovita protiv Litvanije: Slede spektakularni mečevi – a među njima i Srbija!

Sputnik pre 12 minuta