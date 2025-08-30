Upozorenje na pljuskove, grmljavinu i lokalni grad u Srbiji tokom vikenda

Naslovi.ai pre 58 minuta

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog nestabilnog vremena sa obilnim padavinama i mogućim nepogodama u jugozapadnim i južnim delovima Srbije.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalni grad koji se očekuju u Srbiji tokom subote i nedelje, sa mogućnošću količine padavina većom od 20 mm za kratko vreme, naročito u jugozapadnoj i južnoj Srbiji. U Beogradu se očekuju pljuskovi i grmljavine u večernjim satima subote i tokom nedelje. Danas Telegraf Danas

Vremenski uslovi biće promenljivo oblačni i nestabilni sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, intenzivnijim posle podne i uveče, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije gde su moguće kratkotrajne nepogode sa gradom i obilnim padavinama. Vetar će biti slab do umeren, sa jakim jugoistočnim i južnim vetrovima u pojedinim delovima zemlje. RTS Alo Glas juga Glas Zaječara

U Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i drugim mestima u Vojvodini očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenim pljuskovima i grmljavinom, uz temperature do oko 27 stepeni. Radio 021 Ozon

Meteorolozi najavljuju naglu promenu vremena sa prodorom hladnog fronta i izraženom linijom nestabilnosti tokom popodneva u Beogradu, što će doneti jače naoblačenje, pojačan vetar, pljuskove, grmljavinu i moguće nepogode sa gradom. Blic N1 Info