Upozorenje na pljuskove, grmljavinu i lokalni grad u Srbiji tokom vikenda

Naslovi.ai pre 58 minuta
Upozorenje na pljuskove, grmljavinu i lokalni grad u Srbiji tokom vikenda

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog nestabilnog vremena sa obilnim padavinama i mogućim nepogodama u jugozapadnim i južnim delovima Srbije.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalni grad koji se očekuju u Srbiji tokom subote i nedelje, sa mogućnošću količine padavina većom od 20 mm za kratko vreme, naročito u jugozapadnoj i južnoj Srbiji. U Beogradu se očekuju pljuskovi i grmljavine u večernjim satima subote i tokom nedelje. Danas Telegraf Danas

Vremenski uslovi biće promenljivo oblačni i nestabilni sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, intenzivnijim posle podne i uveče, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije gde su moguće kratkotrajne nepogode sa gradom i obilnim padavinama. Vetar će biti slab do umeren, sa jakim jugoistočnim i južnim vetrovima u pojedinim delovima zemlje. RTS Alo Glas juga Glas Zaječara

U Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i drugim mestima u Vojvodini očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenim pljuskovima i grmljavinom, uz temperature do oko 27 stepeni. Radio 021 Ozon

Meteorolozi najavljuju naglu promenu vremena sa prodorom hladnog fronta i izraženom linijom nestabilnosti tokom popodneva u Beogradu, što će doneti jače naoblačenje, pojačan vetar, pljuskove, grmljavinu i moguće nepogode sa gradom. Blic N1 Info

Povezane vesti »

Upozorenje RHMZ: Kada se očekuju pljuskovi i grmljavine?

Upozorenje RHMZ: Kada se očekuju pljuskovi i grmljavine?

Glas Zaječara pre 8 minuta
Promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom – temperatura do 33 stepena

Promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom – temperatura do 33 stepena

Glas Zaječara pre 1 sat
Rhmz nastavlja da upozorava Nad Srbijom se nadvija ciklon, evo kada nas očekuje nevreme

Rhmz nastavlja da upozorava Nad Srbijom se nadvija ciklon, evo kada nas očekuje nevreme

Dnevnik pre 58 minuta
(Mapa) nadvija se ciklon nad Srbijom: Evo kada će se tačno nevreme sručiti na Beograd: Rhmz niže upozorenja, cela zemlja pod…

(Mapa) nadvija se ciklon nad Srbijom: Evo kada će se tačno nevreme sručiti na Beograd: Rhmz niže upozorenja, cela zemlja pod alarmom zbog nepogoda

Blic pre 1 sat
Vreme danas oblačno i nestabilno, pljuskovi i grmljavina po podne

Vreme danas oblačno i nestabilno, pljuskovi i grmljavina po podne

Nedeljnik pre 3 sata
Danas svežije, promenljivo oblačno, mestimično kiša

Danas svežije, promenljivo oblačno, mestimično kiša

Vesti online pre 2 sata
Danas u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, intenzivniji pljuskovi i grmljavina popodne

Danas u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, intenzivniji pljuskovi i grmljavina popodne

Novi magazin pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Paunović: Srbiji potreban javni registar nestalih lica - u 2024. godini nestalo 56 maloletnika za koje ne znamo gde su

Paunović: Srbiji potreban javni registar nestalih lica - u 2024. godini nestalo 56 maloletnika za koje ne znamo gde su

N1 Info pre 8 minuta
Upozorenje RHMZ: Kada se očekuju pljuskovi i grmljavine?

Upozorenje RHMZ: Kada se očekuju pljuskovi i grmljavine?

Glas Zaječara pre 8 minuta
Modni brend, koji posluje i u Srbiji, zatvara 60 radnji u ovoj zemlji EU! Ovi problemi teraju H&M na drastične poteze

Modni brend, koji posluje i u Srbiji, zatvara 60 radnji u ovoj zemlji EU! Ovi problemi teraju H&M na drastične poteze

Blic pre 8 minuta
(Mape) pašće više od 20 litara kiše za kratko vreme! Stiže nevreme koje donosi rizik od opasnih posledica: Ovde će biti…

(Mape) pašće više od 20 litara kiše za kratko vreme! Stiže nevreme koje donosi rizik od opasnih posledica: Ovde će biti najjači udar, temperatura drastično pada

Blic pre 8 minuta
Naizgled bezazlena vožnja, zapravo jako opasna: U Srbiji za pola godine čak 39 osoba povređeno na trotinetima

Naizgled bezazlena vožnja, zapravo jako opasna: U Srbiji za pola godine čak 39 osoba povređeno na trotinetima

Telegraf pre 3 minuta