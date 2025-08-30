Đurić:Učešće na Ekspu u Osaki prilika da se promovišemo u međunarodnoj zajednici

OSAKA - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je prilikom obilaska Srpskog paviljona na međunarodnoj izložbi Ekspo u Osaki da učešće na toj izložbi nije samo prilika da se predstavi i promoviše srpska kultura, filozofija i istorija, već i da se pošalje poruka da je Srbija zemlja budućnosti - zemlja koja je domaćin Ekspa 2027, otvorena za sve goste koji žele da je upoznaju. „Ovde se zaista ceo svet predstavlja u najboljem mogućem svetlu i zato sam ponosan