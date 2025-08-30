AMSS vozačima savetuje opreznu vožnju zbog mogućih pljuskova i smanjene vidljivosti

BEOGRAD - Danas za vreme vožnje vozači bi trebalo da obrate pažnju na stanje puta jer povremeno jači pljuskovi u danima intenzivnog saobraćaja mogu biti neprijatni, a posebno ako brzina nije prilagođena vlažnom kolovozu kada može da iznenadi duži zaustavni put, savet AMSS.

AMSS upozorava da je "neprijatan i ulaz neprilagođenom brzinom u jači pljusak zbog trenutnog pogoršanja uslova, jer se vidljivost smanjuje na minimum, a zbog vode na putu vozači lako mogu da izgubi kontrolu vozila, a tada su sustizanja vozila ili izletanja sa puta učestala. Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije