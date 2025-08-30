Pezeškijan: Iran će pružiti snažan otpor u slučaju napada Izraela i SAD

RTV pre 12 minuta  |  Tanjug
TEHERAN - Iranski predsednik Masud Pezeškijan upozorio je danas da Iran ne želi rat, ali da će "prižiti snažan otpor" u slučaju napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

''Amerika i Izrael žele da podele i unište Iran, ali nijedan Iranac ne želi da Iran bude podeljen", rekao je on, prenosi Rojters. Sredinom juna, Izrael je, uz podršku SAD, napao iransku nuklearnu i vojnu infrastrukturu, ubivši iranske naučnike i komandante. Iran je uzvratio napadima raketama i dronovima na izraelske gradove i strateške lokacije, a sukob je završen 12 dana od prvog napada Izraela.
Blic pre 4 sati
