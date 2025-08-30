Povreda Bogdana Bogdanovića: Čeka se još jedan lekar

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović povredio se u petak uveče tokom utakmice u kojoj je rival "Orlovima" bio Portugal. /od reportera Sport kluba iz Rige Odmah je bilo jasno da se radi o povredi zadnje lože i da će u subotu morati da budu obavljeni radiološki pregledi.

To je i urađeno, ali još nije poznato koliko će kapiten Srbije odsustvovati. Kako prenosi Meridian sport, Bogdanović trenutno čeka dolazak lekara iz SAD jer je od velikog značaja osiguranje koje se plaća NBA timovima. Bogdanović je trenutno igrač Los Anđeles Klipersa, Od drugog mišljenja lekara takođe će zavisiti budućnost Bogdanovića u dresu Srbije na ovom turniru. Košarkaški savez Srbije još se nije oglasio povodom povrede srpskog asa, ali reprezentaciju može
