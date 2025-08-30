Siner prvo put osetio „tvrdo“, pa pregazio rivala

Izgubio je Janik Siner prvi put set na ovogodišnjem US openu, imao probleme i u trećem delu igre, ali je na kraju slavio u trećem kolu poslednjeg gren slema u sezoni.

Savladao je Denisa Šapovalova 5:7, 6:4, 6:3 za nešto manje od tri sata. Naredni rival biće mu bolji iz noćašnjeg duela Pol (SAD) - Bublik (Kazahstan). Prvi set je dobro počeo Šapovalov. Uzeo je servis rivalu u šestom gemu i prednost je čuvao sve do desetog gema, kada je Siner uspeo da vrati brejk. Italijan je u 11. gemu imao čak i brejk loptu za totalni preokret. Nije uspeo i bio je kažnjen u 12. gemu. Šapovalov je došao do brejk i set loptu, koju je odmah